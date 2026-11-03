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Наводнение в Шабла: Дере преля и наводни дворове и къщи, 16 души са евакуирани

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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От община Шабла призовават жителите и гостите на града да бъдат особено внимателни заради усложнената метеорологична обстановка

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Интензивните валежи доведоха до преливане на дере в Шабла и наводняване на дворове и къщи в ниската част на града. Шестнадесет души, които са били в застрашени от водата имоти, са евакуирани. Към момента няма хора в опасност, но водните нива остават високи и обстановката продължава да се следи, това каза директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Добрич, комисар Дарин Димитров.

По думите му обилни валежи са паднали в района на Камен бряг и в посока Шабла. Водата от дерето, което преминава през града, е излязла от коритото си и е заляла имоти в по-ниските части. Причината за наводненията са обилните дъждове.

Дерето е било до голяма степен почистено, но водата от нивите извън града носи суха растителност, стъбла и клони, които могат да се натрупат около мостовите съоръжения и да възпрепятстват оттичането, добави комисар Димитров.

След заседание на общинския щаб за защита при бедствия са набелязани превантивни мерки заради очакваните нови валежи през нощта. Предвижда се почистването на дерето да продължи с техника, а хората от потенциално застрашените райони да бъдат предупредени и при необходимост да се евакуират.

През нощта е планирано съвместни екипи на пожарната и полицията да извършват обходи и да следят нивата на водата, за да могат да реагират своевременно при евентуална опасност.

Комисар Дарин Димитров посочи, че в областта е създадена организация за наблюдение на рисковите места, където водите могат да излязат от коритата си и да залеят дворове и жилища. По информация на оперативния център на пожарната към момента усложнена обстановка има единствено в Шабла.

От община Шабла призовават жителите и гостите на града да бъдат особено внимателни. От местната администрация препоръчват да се избягва престоят в ниските части на населените места и в районите с риск от събиране на вода и наводнения, да не се предприемат рискови пътувания и да не се преминава през залети участъци и пътища. Гражданите трябва да следят официалните съобщения и да спазват указанията на компетентните органи.

По-рано през деня от Областната администрация в Добрич съобщиха, че заради наводнен пътен участък от 1.00 до 4.00 ч. тази сутрин частично е било затворено движението по пътя Шабла – Дуранкулак.

#Шабла #порои #дере #евакуирани хора #наводнение

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