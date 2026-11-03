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Интензивен дъжд в цялата страна

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През нощта над страната ще е облачно с валежи, в източните райони временно интензивни и значителни по количество. След полунощ валежите от югозапад ще отслабват и спират. Вятърът ще е от север-североизток, слаб; в източните райони – умерен до силен. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по Черноморието - до 12°-14°, в София - около 5°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, ще продължи да се повишава.

Утре над страната ще остане облачно. В отделни планински и в източните райони ще продължи да вали почти през целия ден, като там валежите преди пладне ще са временно интензивни и значителни по количество. До края на деня почти навсякъде ще спрат. Вятърът ще бъде слаб, в източните райони – умерен до силен от север-североизток, а в края на деня в Източна България ще отслабва. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, в района на София - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно. Валежите от дъжд ще продължат, като главно по южното крайбрежие преди пладне ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-5 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите от Източна България и на места в Рила и Пирин ще продължи да вали почти през целия ден, по високите части валежите ще са от сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

В четвъртък ще преобладава облачно време, главно в планинските райони в Западна България ще превали. В петък облачността ще се разкъсва и ще намалява. Сутринта на места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Вятърът ще отслабне, ще запази посоката си от северозапад, по Черноморието - от север. Минималните температури ще се понижат, в петък ще са между минус 1° и 4°, а максималните - между 9° и 14°.

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