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Междинните избори в САЩ: Вотът се приема за изпитание за президента Тръмп

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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междинните избори сащ вотът приема изпитание президента тръмп
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Броени часове до началото на ключовите междинни избори в Съединените щати. Те ще определят дали демократите или републиканците ще контролират Конгреса в оставащите две години от мандата на президента Доналд Тръмп. Вотът се смята за тест за управлението му.

Американците избират всички 435 места в Долната Камара на Конгреса, и 35 от 100-те сенаторски мандата. В 36 щата избират и губернатор. В момента Републиканската партия контролира и двете Камари. Ако демократите успеят да спечелят 4 сенаторски места, ще имат мнозинство. Социологическите данни показват сериозен спад в подкрепата за Републиканската партия. През последните седмици президентът Тръмп, който е с много ниски нива на одобрение, се включи активно в кампанията.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Знаете, че когато името ми е на бюлетината винаги печеля! И получаваме 50% повече гласове, ако аз съм там. Така че, моля всички да си представят, че съм на бюлетината. А аз - по един или друг начин съм, защото няма облагане на бакшишите, няма данъци върху осигуровките, върху извънредния труд. Всичко, което сме направили, ще бъде изтрито! Хората трябва да излязат и да си представят, че върху бюлетината е моето име. Ако нашите хора гласуват, ще победим с голяма разлика! "

Цените на хранителните продукти и горивата са основните теми, които вълнуват американците, особено на фона на продължаващата война в Иран и на непопулярните митнически политики на Белия дом.

Лари Сабато, Център за политика - Вирджински университет: "Избирателите, с които общувахме, ни казваха по различен начин, че не могат да свържат двата края. Най-загрижени са за инфлацията и за високите цени на живота. Някои казват, че това е най-лошият момент за тях, особено в селските райони. А спомнете си - това беше силата на Тръмп. Той спечели там със 70 и повече процента. А сега говорим за под 50, на места много под 50 на сто."

Според анализатори, президентът Тръмп вече не може да бъде определян като електорален актив на Републиканската партия и много щати, които традиционно я подкрепят, клонят към избор на представител на демократите.

Снимки: БТА

Лари Сабато, Център за политика, Вирджински университет: "Това ще бъде синя вълна. Това означава, че демократите се завръщат и ще победят значителен брой републиканци, особено в Камарата на представителите, вероятно и в Сената. Те ще вземат и губернаторски места, което е много важно за американската властова схема."

При победа на демократите Тръмп ще срещне сериозна съпротива при осъществяването на политическата си програма. Сред най-оспорваните щати са Тексас, Охайо, Аляска.

#Доналд Тръмп #САЩ #междинни избори в САЩ

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