Свлачище затруднява движението по пътя Юндола-Якоруда: Подготвят изграждането на нова подпорна стена

Свлачище затруднява движението по пътя Юндола–Якоруда. На около 14 километра след Якоруда, в посока Юндола, е паднала стара подпорна стена, изградена от суха каменна зидария. Вследствие на това се е свлякла и част от пътното платно.

инж. Христо Атанасовски, директор на Областно пътно управление-Благоевград: „Там има паднала стена, която е изградена от суха каменна зидария преди много, много години. Тя е върху земна основа. От дъждовете се получава овлажняване на самата основа, вследствие на което стената поддава и пада. След падането на стената се свлича и част от едната лента.“

През почивните дни пътят беше затворен и в двете посоки. Към момента движението се осъществява само в една лента, като преминаването е разрешено единствено за леки автомобили. Трафикът се регулира с подвижна светофарна уредба.

„Пътят беше затворен и в двете посоки. Сега движението се осъществява в една лента. Искам да изкажа своята благодарност на пътноподдържащата фирма, която реагира много бързо, както и на кмета на град Якоруда, който също се отзова и създаде организация, за да може да се разшири пътят и да се позволи безопасното преминаване в една лента“, посочи Атанасовски.

По думите му участъкът е бил предвиден за укрепване, но свлачищните процеси са изпреварили подготвяните действия.

„Ние започнахме да подготвяме процедура за възлагане на изграждането на нова подпорна стена, но свличането ни изпревари“, заяви директорът на Областното пътно управление.

Още вчера е започнала подготовката за възлагане на обществена поръчка за изграждането на ново укрепително съоръжение.

„Още вчера започнахме подготовка за възлагане, съгласно Закона за обществените поръчки, на поръчка за изграждане на нова подпорна стена“, съобщи Атанасовски.

Все още обаче не може да бъде посочен конкретен срок за започване и приключване на строителните дейности. Предстои Централната лаборатория по пътища и мостове да излезе със становище, след което да бъде изготвен проект и да започне строителството. Заради затрудненото движение са въведени два обходни маршрута. Единият преминава през Гоце Делчев в посока Доспат, Сърница и Велинград. Другият е от отбивката за село Аврамово в посока Доспат и Гоце Делчев.

инж. Христо Атанасовски, директор на Областно пътно управление-Благоевград: „Постарали сме се маршрутите да бъдат по най-късите разстояния, но същевременно да се съобразим със самите пътища, които трябва да са в добро експлоатационно състояние. Използват се както общински, така и републикански пътища.“

Той предупреди и за възможни затруднения при преминаването през Кресненското дефиле заради метеорологичните условия. Шофьорите, които пътуват в района на Юндола и Якоруда, трябва да предвидят повече време за придвижване и да спазват въведената временна организация на движението.

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