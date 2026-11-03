"Детето ми е под земята, а той ще седи вкъщи на дивана": Майката на загиналата при катастрофата с АТВ 35-годишна Христина

Близки на загиналата при тежката катастрофа с АТВ край Слънчев бряг Христина, представители на сдружение „Ангели на пътя“ и граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас. Недоволството е провокирано от решението на Окръжния съд да замени мярката за неотклонение на подсъдимия Никола Бургазлиев с домашен арест.

Протестът съвпада с поредното заседание по делото за инцидента от август миналата година, при който загина 35-годишната Христина. Близките на жертвата определиха решението на съда като несправедливо и настояха обвиняемият да остане в ареста до приключване на процеса.

От прокуратурата вече са обжалвали определението на съда. В четвъртък апелативната инстанция ще разгледа мярката за неотклонение на Бургазлиев. На днешното заседание се очаква повторен разпит на управителя и собственика на фирмата, предоставила АТВ-то, след възражения на защитата относно техническото състояние на превозното средство.

Майката на загиналата Христина – Златка Соколова, заяви, че решението на съда е причината семейството да излезе на протест. Тя изрази възмущението си от промяната на мярката за неотклонение.

„Какво значи по-лека мярка? Той уби детето ми на тротоара. Единствено това, че го пускат по-лека мярка – освобождаване под домашен арест... Може ли моето дете да стои под земята, а той да седи вкъщи на дивана? Не е честно. Той ми отне детето“, каза тя.

Братът на Христина също заяви, че близките настояват решението за промяна на мярката да бъде преразгледано. Той припомни последиците от катастрофата, при която загина сестра му, а племенникът му Марти остана с 100% ТЕЛК. Пострадаха и още три деца.

На протеста присъстваха представители на сдружение „Ангели на пътя“, както и родители, загубили децата си при пътни инциденти. Николай Попов, баща на загиналата Сияна, съобщи, че са събрани 10 200 подписа срещу освобождаването на Бургазлиев.

Снимки: БТА

Представителят на сдружение „Ангели на пътя“ Петя Илиева също изрази несъгласие с решението. Тя посочи, че според нея подобни случаи показват необходимостта от промяна в съдебната система и призова обществото да реагира.

„Крайно време е обществото да се събуди. Крайно време е да се разбере, че корупцията сред съдебната система е огромна и призовавам всички да се обединим и този ад да спре“, заяви Илиева.

Тя отправи и призив за граждански действия, ако Бургазлиев остане под домашен арест, като заяви, че са възможни блокади на пътища.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.