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Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от пазара

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Над 38 000 проверки са извършени от началото на годината, установени са около 15 500 нарушения

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21 млрд. и 880 млн. евро са събраните приходи от Националната агенция за приходите към 31 октомври. Това показват оперативните данни на приходната агенция. Сумата е с 880 млн. евро повече спрямо същия период на миналата година, което представлява ръст от 5%. Изпълнението на плана към момента е 77%, като очакванията са силните последни два месеца на годината да допринесат за изпълнението на годишната цел. Това съобщи в „Денят започва“ заместник изпълнителният директор на НАП Христо Марков. В разговора той коментира още проверките в бензиностанциите, големите търговски вериги и ресторантите, както и мерките срещу сивата икономика.

Христо Марков, заместник изпълнителен директор на НАП: „По оперативни данни към 31 октомври НАП е събрала 21 млрд. и 880 млн. евро, което е с 880 млн. повече от миналата година. Отчитаме ръст от 5% и 77% изпълнение на плана. Знаете, че ноември и декември са силни месеци и се надяваме планът да бъде изпълнен в рамките на 98-99%.“

По думите на Марков инфлацията оказва влияние върху приходите, но не е единственият фактор за отчетения ръст. Според него значение имат и методите на събиране, както и фискалната дисциплина на търговците.

Относно ефекта от въвеждането на еврото Марков посочи, че институционалните оценки показват ограничено влияние върху инфлацията. По думите му поскъпване се наблюдава и в други европейски държави, а основна причина за него са цените на енергоносителите. От началото на годината НАП е извършила над 38 000 проверки на търговски обекти. Установените нарушения са около 15 500. Според Христо Марков тези данни показват проблеми с фискалната дисциплина при част от търговците.

Христо Марков, заместник изпълнителен директор на НАП: „Имаме изградена методика за оценка на сивата икономика. По различни оценки тя варира между 10 и 30%. Ние най-вече я усещаме при извършването на проверки на търговски обекти. Тази година са извършени над 38 000 проверки, установени са около 15 500 нарушения. Това говори за лоша фискална дисциплина. Има случаи дори в реномирани заведения и хотели, в които се установява неиздаване на фискални бонове.“

По думите му именно неиздаването на касови бележки остава един от основните проблеми, с които се сблъскват инспекторите на приходната агенция. Проверки в бензиностанции се извършват съвместно от НАП, МВР и Агенция „Митници“. При последната проверка са инспектирани 17 обекта, като са установени 7 нарушения. По думите на Марков става въпрос основно за по-малки бензиностанции. Контролът обхваща както издаването на фискални бонове, така и отчетността на горивата, нивомерните системи и документите за постъпилите и продадените количества.

„Горивата се следят по специфичен начин. Имаме ведомствен информационен център, в който се проследяват количествата, които излизат от митническите данъчни складове и с необходимите документи достигат до самите бензиностанции. Там, където има съмнение, че може да се зарежда гориво от другаде или да има някакъв вид контрабанда, извършваме проверки на място, а не само документални. Тези проверки са направени след анализ, не са случайни.“

Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от пазара според цитираните в разговора оценки. Христо Марков съобщи, че през следващата седмица предстои работна среща между представители на НАП и Агенция „Митници“, на която ще бъдат обсъдени допълнителни действия.

Христо Марков, заместник изпълнителен директор на НАП: „Другата седмица събираме работна група с колеги от НАП и колеги от митниците. Ще мислим по този въпрос. Ние постоянно работим по него. Знаете, че сивият сектор няма как да изчезне, но максимално се опитваме да го намалим. Очакваме по-добри резултати и ще ви уведомя, когато приключим съвещанието и решим какви действия ще предприемем.“

Неиздаването на касови бележки продължава да бъде проблем и при проверките в ресторантите. Според заместник изпълнителния директор на НАП настоящите санкции невинаги имат необходимия превантивен ефект.

„Продължава, за съжаление. Ще насочим там повече ресурс. Явно глобата трябва да бъде увеличена, защото няма такъв превантивен ефект. Плащат се глобите и продължават да не издават касови бележки. В зависимост от нарушението санкцията може да достигне до 10 000 евро, но явно това не ги притеснява.“

Сред възможностите, които се обсъждат, е санкциите да бъдат обвързани с оборота на търговските обекти. Анализира се и идеята за свързване на ПОС терминалите с фискалните устройства, по подобие на практиката в Италия. Данните на НАП показват и увеличение на дела на нарушенията при проверките в ресторантите. През 2024 г. те са били 20%, през 2025 г. – 25%, а през настоящата година достигат около 30% от извършените проверки.

„Това също се проверява при нашите проверки. Анализът показва, че през 2024 г. процентът на нарушенията е 20%, през 2025 г. е 25%, а тази година достига 30%. Това ни кара да мислим, че търговците имат ниска фискална култура и дисциплина. Именно натам ще бъдат насочени усилията ни“, заяви Христо Марков.

Вижте целия разговор във видеото

#сивия сектор #Христо Марков #НАП #горива

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