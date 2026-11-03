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Памет за Хари Худини: Циркът на Будапеща представи спектакъл с номера на легендарния артист

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Навърши се век от смъртта на велкия илюзионист Хари Худини. В родната му Будапеща го почетоха със специално представление. С какво артистът изумява публиката? Окован във вериги, потопен с главата надолу в резервоар, пълен с вода, и флиртуващ със смъртта, Хари Худини се завърна на сцената в Будапеща. Нова циркова продукция отдава почит на легендарния артист на бягството век след смъртта му. Номерът носи реална заплаха за живота на артиста, тъй като заклещване на механизма или забавяне с няколко секунди може да бъде фатално.

Циркът на Будапеща направи премиера на представление, вдъхновено от най-известните подвизи на Худини, пресъздавайки някои от дръзките бягства, които оставиха публиката изумена и спомогнали артистът да се превърне в една от първите световни суперзвезди в развлекателната индустрия. Шоуто съчетава театър, танц и акробатика, включително пресъздаване на известното водно бягство на Худини, при което той е спуснат с главата надолу в резервоар.

Ласло Магач, режисьор на шоуто: „Мисля, че Худини е първият инфлуенсър в света. Той беше просто гений в това как продаваше произведенията си, как се рекламираше, как караше хората да се интересуват от творбите му и как успяваше да привлече огромна аудитория всеки път, когато правеше нещо. И така, не произведенията ме заинтригуваха, а героят или човекът. И това беше една от причините, поради които исках да разкажа тази история.“

Роден като Ерих Вайс в унгарско еврейско семейство през 1874-та, Худини емигрира в Съединените щати. Там става известен с това, че се справя с всякакви ключалки, белезници, вериги и привидно невъзможни капани. Взема новата си фамилия от името на идола си – френският илюзионист Жан Ежен Робер-Худен. Будапещенската продукция не е биографичен разказ за живота му, а по-скоро „пътешествие през граничните земи между живота и смъртта, спомена и пускането, и самата природа на времето“, се казва на уебсайта на Цирка. Шоуто представя Худини, окачен между живота и смъртта, докато съпругата му моли Персефона, богинята на подземния свят в гръцката митология, за завръщането му.

Ласло Магач, режисьор на шоуто: „Тя го връща обратно за два часа и това е продължителността на шоуто. И през тези два часа Худини ще осъзнае, че другият свят е светът, в който се чувства комфортно. А Бес осъзнава, че любовта понякога означава да пуснеш някого да си отиде.“

Хари Худини умира на 31 октомври 1926-та на 52 години. Погребан е в Ню Йорк.

#циркът на Будапеща #Хари Худини #памет

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