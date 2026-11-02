Цирк в Будапеща възражда дръзките бягства на илюзиониста Хари Худини

Окован във вериги, спуснат с главата надолу в пълен с вода резервоар и балансиращ на ръба на смъртта – илюзионистът Хари Худини се завърна на сцената в Будапеща. Век след неговата кончина – на 31 октомври 1926 г. – циркова продукция вдъхва нов живот на делото на легендарния майстор на бягствата, съобщи Ройтерс.

Циркът в Будапеща представи премиерно спектакъл, вдъхновен от най-известните подвизи на Худини, пресъздавайки някои от дръзките бягства, които оставяха публиката без дъх и помогнаха за превръщането му в една от първите суперзвезди на развлекателната индустрия в света, отбелязва агенцията.

Роден като Ерик Вайс в унгарско еврейско семейство през 1874 г., Худини емигрира в САЩ, където става прочут с това, че надхитрява ключалки, вериги и наглед невъзможни капани.

Будапещенската продукция не е биографичен разказ за живота му, а по-скоро „пътуване по границата между живота и смъртта, възпоменанието и пускането, както и самата природа на времето“, се казва в уебсайта на цирка.

Шоуто представя Худини в състояние между живота и смъртта, докато съпругата му моли Персефона – богинята на подземното царство в гръцката митология – за неговото завръщане.

„Всеки, който прави номера с бягства, винаги си играе със смъртта“, казва режисьорът на шоуто Ласло Магач пред Ройтерс. „Той винаги преминава на другата страна“.

Спектакълът съчетава театър, танци и акробатика, включително и възстановка на прочутото бягство от вода на Худини от 1912 г., при което той е спуснат с главата надолу в резервоар с окови на краката.