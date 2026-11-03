Среща между САЩ, Украйна и Русия на 10-11 ноември

Следващата среща във формат САЩ-Украйна-Русия ще се проведе в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Това написа в социалната мрежа „ЕКС“ американският специален пратеник Стив Уиткоф.

Освен следващите стъпки за постигане на мир, делегациите ще обсъждат следвоенните мерки за сигурност, възможностите за деескалация и хуманитарни мерки. Към момента Киев и Москва не са потвърдили участие, но и двете страни са изразявали готовност за диалог. Междувременно броят на жертвите на руската атака в украинското село Комишуваха вече е 26. Според президента Зеленски, нападението, извършено с бомби и на две вълни е „зловеща терористична атака". При атаката беше поразено училище, което се използва и като център за разпределяне на хуманитарна помощ.