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Среща между САЩ, Украйна и Русия на 10-11 ноември

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Следващата среща във формат САЩ-Украйна-Русия ще се проведе в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Това написа в социалната мрежа „ЕКС“ американският специален пратеник Стив Уиткоф.

Освен следващите стъпки за постигане на мир, делегациите ще обсъждат следвоенните мерки за сигурност, възможностите за деескалация и хуманитарни мерки. Към момента Киев и Москва не са потвърдили участие, но и двете страни са изразявали готовност за диалог. Междувременно броят на жертвите на руската атака в украинското село Комишуваха вече е 26. Според президента Зеленски, нападението, извършено с бомби и на две вълни е „зловеща терористична атака". При атаката беше поразено училище, което се използва и като център за разпределяне на хуманитарна помощ.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Русия продължава да демонстрира омразата си към Украйна и към всичко, което съществува тук. Ако Русия наистина искаше деескалация, след акцията в Олешки имаше възможност за следващи хуманитарни стъпки. Ние предложихме това. Но Русия продължава с убийствата.“

#Русия #САЩ #Володимир Зеленски #Украйна #среща

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