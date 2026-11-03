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Междинни избори в САЩ: Кой ще контролира Конгреса?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Броени часове до началото на ключовите междинни избори в САЩ. Те ще определят дали демократите или републиканците ще контролират Конгреса в оставащите 2 години от мандата на президента Доналд Тръмп.

Американците избират всички 435 места в Долната Камара на Конгреса и 35 от 100-те сенаторски мандата. В 36 щата ще избират и губернатор. В момента Републиканската партия контролира и двете Камари. Ако демократите успеят да спечелят 4 сенаторски места, ще имат мнозинство. Ако броят на мандатите в Горната Камара се изравни и е 50 на 50, решаващ глас ще има вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Високите цени на хранителните стоки, високите цени на горивата и войната в Иран белязаха кампанията в САЩ. Очаква се сред най-оспорваните щати да бъдат Тексас, Охайо и Аляска.

#междинни избори #САЩ #Конгрес

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