Значителни валежи и опасност от наводнения и във вторник

В четвъртък в цялата страна ще спре да вали, но преди това се очакват още много валежи. През следващото денонощие значителни количества и опасност от наводнения ще има в цялата страна. В областите Смолян, Кърджали, Хасково, Варна и Добрич е обявено предупреждение от най-високата степен – код червено, за възможни нови сумарни количества над 60 литра на кв. метър.

Причината – средиземноморски циклон, който преминава през Балканите. Ще бъде и ветровито, с умерен, а в Източна България и по Черноморието – силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 7° до 12°, в София – около 8°.

Освен ветровито, по Черноморското ни крайбрежие също ще има продължителни и значителни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат 15°–16°.

Силен вятър и значителни валежи ще има и в планините, а снежната граница ще се спусне до около 1500 метра надморска височина. Максималните температури в курортите ни ще бъдат все още положителни – от 1° на Алеко и Мальовица до 6° в Боровец. В Банско и Смолян – около 8°.

Предупреждение от трите степени – код жълто, код оранжево и код червено – за проливни валежи е обявено утре почти навсякъде на Балканите, а в южната ни съседка Гърция ще има и не съвсем типична за сезона гръмотевична дейност. Значителни валежи ще има за пореден ден и на Апенините.

В останалата, по-голяма част от Европа, която е под влиянието на обширна област от високо атмосферно налягане, ще бъде почти без валежи, на места със сутрешни мъгли. Следобедни превалявания и гръмотевици ще има по източното крайбрежие на Испания.

У нас в сряда ще се задържи ветровито и с интензивни валежи вече само в Източна България, докато в останалата част от страната валежите ще спрат, а вятърът ще отслабне.

В четвъртък ще бъде предимно облачно, със слаби и изолирани превалявания главно в Западна България. В петък и събота ще има райони със сутрешни мъгли, но и много слънчеви часове. Минималните температури ще се понижат и на места ще падат под нулата, а максималните ще останат почти без промяна, малко по-високи в петък – между 9° и 14°.