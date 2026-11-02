На гости на БНТ: 115 деца в новинарското студио на "По света и у нас"

115 деца влязоха днес в новинарското студио и седнаха в стола на водещия. Спортният журналист Радостин Любомиров им разкри някои от тайните на нашата професия.

Първият досег с магията на телевизията остава незабравим спомен за цял живот.

Никол Тотева, 11 години: "Най-много искам да науча как всичко влиза в телевизорите, коя камера е най-важна." Боян Енчев, 10 години: "Като порасна искам да стана журналист, защото по този начин мога да съобщавам на хората по света новини." "Разбираш първи какво ще се случи." Ясен Костов, 9 години: "Един журналист кара публиката да им е по-забавно."

Под светлината на прожекторите децата с голям ентусиазъм влюзоха в ролята на водещи.

Боян Енчев, 10 години: "Добър ден, започва спортната емисия на Българската национална телевизия."

Стефанания Мишева, 10 години: "Днес ми хареса, че ни показаха как се прави телевизията и какво прави журналистът." "БНТ: Кои новини са ти най-интерсни? -"По света и у нас". - БНТ: Защо? - "Защото дават научни неща."

Радостин Любомиров, изпълнителен продуцент Дирекция "Спорт", БНТ: "С всяко следващо поколение интересът се променя, виждаме го това ежедневно, на тях се надявам да им помогне в търсенето на път в живота, защото това са най-важните години, в които може би се определя интересът и за в бъдеще."

Тръгнаха си, усетили магията на телевизията и вече знаят пътя към "Сан Стефано" 29.

Снимки: Десислава Кулелиева