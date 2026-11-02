На гости на БНТ: 115 деца в новинарското студио на "По света и у нас"

115 деца влязоха днес в новинарското студио и седнаха в стола на водещия. Спортният журналист Радостин Любомиров им разкри някои от тайните на нашата професия.
Първият досег с магията на телевизията остава незабравим спомен за цял живот.
Никол Тотева, 11 години: "Най-много искам да науча как всичко влиза в телевизорите, коя камера е най-важна."
Боян Енчев, 10 години: "Като порасна искам да стана журналист, защото по този начин мога да съобщавам на хората по света новини."
"Разбираш първи какво ще се случи."
Ясен Костов, 9 години: "Един журналист кара публиката да им е по-забавно."
Под светлината на прожекторите децата с голям ентусиазъм влюзоха в ролята на водещи.
Боян Енчев, 10 години: "Добър ден, започва спортната емисия на Българската национална телевизия."
Стефанания Мишева, 10 години: "Днес ми хареса, че ни показаха как се прави телевизията и какво прави журналистът."
"БНТ: Кои новини са ти най-интерсни?
-"По света и у нас".
- БНТ: Защо?
- "Защото дават научни неща."
Радостин Любомиров, изпълнителен продуцент Дирекция "Спорт", БНТ: "С всяко следващо поколение интересът се променя, виждаме го това ежедневно, на тях се надявам да им помогне в търсенето на път в живота, защото това са най-важните години, в които може би се определя интересът и за в бъдеще."
Тръгнаха си, усетили магията на телевизията и вече знаят пътя към "Сан Стефано" 29.
Снимки: Десислава Кулелиева