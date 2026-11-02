Близо 130 000 евро събра благотворителният аукцион на УНИЦЕФ за деца, преживели насилие

Изкуството не само вдъхновява, но и променя човешки съдби. В това са обедени участниците в благотворителния аукцион в подкрепа на УНИЦЕФ и децата, преживели насилие.

Третото издание на инициативата събра представители на бизнеса и колекционери в Националната библиотека, а световноизвестният български художник Недко Солаков завърши своя рисунка пред очите на гостите. Сред творбите беше и картина на номинирания за „Оскар“ Теодор Ушев. Събитието успя да събере близо 130 000 евро.

Водещ на търга беше световноизвестният Джордж Норт, който има над 15 години опит в провеждането на подобни инициативи и продажбата на големи колекции, включително и на Фреди Меркюри.

Недко Солаков, художник: „Това ще бъде предизвикателство – довършването на рисунката, защото практически историята е довършена. Защото това, което е написано на това красиво съчетание от цветове, е, че това е едно красиво съчетание от цветове с изхвърлена от рисунката история. Тоест имам намерение да направя една допълнителна история с едно малко човече, което казва: „Моля, купете ме, за добро е“.

Христо Ангелков, организатор: „Подбрали сме много интересни предмети на изкуството, изживявания, погрижили сме се за гостите наистина да имат една незабравима вечер. Това е наш дълг като общество – да си подаваме ръка, и наистина се надявам повече хора и компании да последват нашия пример.“

Боряна Гидикова, говорител на УНИЦЕФ България: „Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие. Със средствата, събрани тази вечер, ще бъде разширен обхватът на модела „Зона Закрила“. Под един покрив едно дете, което е преживяло насилие, получава специализирана подкрепа. Децата, които особено са преживели сексуално насилие, са претърпели изключително тежък инцидент, за който наистина са необходими подготвени специалисти, които да боравят с тази материя.“

Джордж Норт, чуждестранен аукционер и водещ на събитието: „Харесвам това събитие, защото много харесвам българите и обичам ентусиазма, който те влагат в него. Всички произведения на изкуството, представени на аукциона, са създадени от български творци, така че има и елемент на подкрепа към тях. А моята роля като водещ на аукциона е да допринеса за това ентусиазмът на всички да бъде още по-голям.“