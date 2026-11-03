Нови американски удари срещу Иран?

САЩ са нанесли „отбранителни удари" по някои ирански цели в Ормузкия проток, заяви официален американски представител.

По думите му ударите са били срещу „иранци, използващи ракети „земя-въздух срещу обекти на САЩ". По-рано американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че след разговор с президента Тръмп и двамата са оптимисти за постигане на споразумение с Иран, като подчерта, че не е поставен краен срок кога това ще се случи. По думите на иранския министър на външните работи Абас Арагчи, Вашингтон трябва да изпълни определени условия, за да се стигне до отварянето на Ормузкия проток.