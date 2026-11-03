Без топла вода и парно: Жители на столичния квартал „Христо Смирненски“ с пореден протест

На прага на зимата жители на блок 64 в столичния квартал „Христо Смирненски“ са без топла вода вече 2 месеца. Потърпевшите семейства казват, че проблемът им с „Топлофикация“ се задълбочава.

На прага на зимата десетки семейства от блока са принудени да топлят вода с кофи и бързовари. Днес те нямат и парно, проблемът е свързан с регистрирана авария заради теч в шахта пред блока от началото на месец септември. А от „Топлофикация София” отново удължават срока за отстраняването на аварията като сега той е до 15 ноември. Омагьосаният кръг продължава, жалбите се подават, но отговори няма.

- „Промени се може би това, че повече хора вече сме с бойлери. За скромните 300, 400, 500 евро. Всъщност нищо не се е променило. Все още нямаме топла вода. На сайта на „Топлофикация“ постоянно се променя датата. Последния път я отложиха с още две седмици - до 15 ноември.“

Хората разказват, че са принудени да затоплят вода с бързовари и кофи. Според тях използването на електроуреди от толкова много домакинства създава допълнително натоварване на електрическата мрежа.

- „Единствената надежда сте вие може би, защото ни обръщате внимание. Никой друг не ни дава отговори.“ - „Натоварваме електрическата мрежа, защото всички топлим вода на ток. Тя не е изчислена за тази консумация на електроенергия. Гърмят бушони. Пълна пародия!“

Липсата на парно също създава сериозни затруднения. Част от домакинствата се отопляват с климатици и електрически печки, което допълнително увеличава натоварването на инсталациите.

- „Който има климатик, другите са на печки. Прегрява инсталацията и се създават проблеми, включително опасност от пожари.“ - „Подават се жалби към „Топлофикация“, към омбудсмана, но проблемът се задълбочава. Не очакваме нищо от тях. Те така си карат.“

В позиция до „По света и у нас“ от дружеството посочват, че са запознати с множеството сигнали за продължителни прекъсвания на топлоподаването, и че причините са усложнената аварийна обстановка и натрупаните проблеми по топлопреносната мрежа. И уточняват, че ремонтите се извършват спрямо техническите възможности и не могат да бъдат изпълнени едновременно във всички засегнати райони.

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