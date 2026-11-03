Втори контейнер тип цистерна е изхвърлен в залива на Силистар

Два корабни контейнера се появиха край южното Черноморие. Единият заседна на скалистия бряг между къмпингите „Оазис“ и „Арапя“ край Лозенец, а вторият - цистерна, беше забелязан в района на Варвара и Ахтопол, след което морето го изхвърли в залива Силистар. Предполага се, че контейнерите са от потъналия край Варна контейнеровоз. В неделя общо пет плаващи контейнера бяха забелязани източно от Бургаския залив. Вчера институциите започнаха спешна проверка на заседналия край Лозенец контейнер. Случаят вече е поет от Военната прокуратура.

През нощта специализиран екип успя да укрепи контейнера, за да не бъде отнесен от бурното море. Днес предстои да бъде организирана операция по изтеглянето му във водата, като вероятно ще се наложи и намесата на Военноморските сили. Това съобщи областният управител на Бургас Дико Диков.

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Ситуацията не е коренно различна от снощи. В резултат на създадената добра организация и координацията между различните държавни институции вчера бяха изпълнени всички ангажименти и задължения, които следваше да бъдат изпълнени. Под ръководството на Военната прокуратура се извършиха процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство. Осигурени бяха укрепването и денонощната охрана на контейнера, както и обезопасяването на целия район. Днес предстои да продължим работа.“

По думите му за изтеглянето на контейнера вероятно ще се наложи да бъдат привлечени и военни специалисти.

„Най-вероятно ще се наложи да се включат и служителите на армията, да видим представителите на морската част от армията, за да може да изтеглим контейнера във водата. В противен случай няма как точно на това място да се изкара контейнерът. Той е доста тежък, не е отворен, не знаем какво все пак има вътре. Предстои да бъдат иззети и веществени доказателства, тоест да бъдат изпълнени изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс. Така че предстои днес да създадем организацията.“

Междувременно вторият контейнер-цистерна, е бил изхвърлен от морето в залива Силистар, южно от Синеморец. Районът е обезопасен и се охранява от „Гранична полиция“. Предстои институциите да започнат работа и по този случай. На въпрос дали цистерната е празна, Дико Диков отговори:

„Исках да използвам възможността да успокоя всички жители на местната община, че цистерната е празна. Няма никаква опасност от зараза или околната среда да бъде замърсена.“

Случаят с двата контейнера продължава да бъде под наблюдението на компетентните институции. Предстои да бъдат установени съдържанието на контейнера край Лозенец и обстоятелствата около появата на плавателните съдове по южното Черноморие.

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