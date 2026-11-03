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25 катастрофи след пороя във Варна, днес се очакват нови интензивни валежи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Днес ще бъде неучебен за всички училища на територията на община Варна. Причината – очаквания червен код за валежи. Според метеоролозите обстановката ще се влоши в следобедните часове. Вчера заради проливните дъждове и силния вятър беше активирана системата BG-ALERT.

Вчерашните интензивни валежи доведоха до наводнения по обичайно проблемни улици и подлези в града, както и в района на Зеленчуковата борса. Имаше аварирали автомобили, а човек, закъсал с колата си във водата, беше спасен. Затруднено беше и движението на градския транспорт – автобуси закъсняваха с между 20 и 40 минути, а някои линии промениха маршрутите си.

Въпреки проблемите от предишния ден, от дружеството уверяват, че няма щети по автобусите и сутринта превозните средства са излезли по разписание. Това заяви изпълнителният директор на „Градски транспорт“ – Варна, инж. Николай Антонов.

„Няма проблеми с автопарка. Тази сутрин също излязоха навреме. Линиите са покрити, каквото е трябвало, сме направили, за да осъществим цялостната дейност на автотранспорта за деня“, посочи той.

На фона на очакваните нови интензивни валежи и обявения червен код, Антонов коментира дългосрочните затруднения в градския транспорт. Сред основните предизвикателства остава недостигът на шофьори, който според Антонов не е проблем само за Варна, а за цялата страна.

Той обясни, че разрастването на града и увеличаването на населението, особено в крайните квартали, налагат по-качествена услуга и по-кратки интервали между автобусите. За да бъде постигнато това, дружеството трябва да привлече повече водачи.

Всички служби във Варна са в повишена готовност заради обявения червен код и очакваните интензивни валежи. Кметът Благомир Коцев свика кризисен щаб още вчера следобед, а след заседанието беше решено 3 ноември да бъде неучебен ден за учениците в общината. Няма да се провеждат и онлайн занятия.

На срещата са присъствали районните кметове, представители на полицията, пожарната, сметопочистващата фирма и дружеството, което поддържа дъждоприемните шахти. Решението за преустановяване на учебните занятия е съгласувано с местното управление на образованието и Министерството на образованието.

Вследствие на пороя са станали 25 катастрофи. Спасителни екипи са се намесили и в района на Зеленчуковата борса, където се е наложило да евакуират мъж от автомобила му.

Районът на Зеленчуковата борса е сред местата във Варна, които редовно се наводняват при по-силни валежи. Липсата на достатъчно ефективна дъждовна канализация остава един от основните проблеми, с които местната власт обяснява наводненията по улиците и булевардите в града.

За да се ограничи рискът от нови затруднения, общинските структури и фирмите, ангажирани с поддръжката на инфраструктурата, са получили конкретни задачи. Сметопочистващата фирма трябва да засили почистването на падналите листа, за да не се запушват дъждоприемните шахти.

От своя страна фирмата, която отговаря за поддръжката им, е поела ангажимент да осигури осем екипа на терен. Те трябва да извършват постоянни обходи в целия град и да реагират при необходимост.

Според местните метеоролози най-интензивните валежи се очакват следобед. Прогнозата е метеорологичната обстановка да наподобява тази от вчера, когато за няколко часа над града се изляха значителни количества дъжд.

Вижте целия разговор в прякото включване на Петко Петков.

#Варна #проливни дъждове #наводнения

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