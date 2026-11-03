Петър Витанов: В петък ще бъде представен бюджетът за следващата година

В петък ще бъде представен бюджетът за следващата година. Това обяви в ефира на "Денят започва" председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов. Той коментира и победата на президентските избори на Илияна Йотова. Според него Йотова ще бъде президент на всички българи. Той коментира, че резултатите от първия тур са били много притеснителни, но по думите му грешките са поправени.

Витанов коментира въпроса дали след изборите „Прогресивна България“ не започва да преяжда с власт. Той определи случилото се като обичайно за политическия живот през последните десетилетия.

„Не, не сме започнали да преяждаме с власт. Не смятам. Стана нещо, което е обичайно през последните 35 години. Виждали сме го много пъти при избор на президент. Съвсем естествено – президент от една партия, която управлява. Четири примера мога да ви дам за предходните 35 години“, заяви Витанов.

Председателят на парламентарната група засегна темата за цените на енергоносителите и опроверга твърденията, че се подготвя поскъпване на електроенергията и парното.

„Нито парното ще бъде вдигано до края на отоплителния сезон, нито тока, прощавайте. Да, цената на газа се вдига. Това е тенденция в цяла Европа. Но трябва да ви кажа, че тя е 40% по-ниска от TTF-а. Респективно – далеч по-конкурентоспособна, което ще подпомогне българските компании“, каза той.

Витанов подчерта, че решението за запазване на цените е политическо, а не регулаторно, и изтъкна, че КЕВР е независим орган. Според него се търсят различни възможности за компенсиране на поскъпването на газа. Той отрече да е имало привикване на ръководителя на регулатора.

„Не. Как ще привиквате шефа на КЕВР? Това е независим регулатор. Ако питате обаче той дали си говори с политически лидери или не само лидери, това е съвсем естествен процес. В крайна сметка тези резерви трябва да дойдат отнякъде. Трябва да бъдат компенсирани“, каза Витанов.

По думите му КЕВР вече е обявил, че няма да има увеличение на цените на електроенергията и топлоенергията до края на следващия отоплителен сезон – 30 юни 2027 г. На въпрос откъде ще дойдат средствата за покриване на разликата Витанов посочи Фонд СЕС.

„Ще бъдат покрити от Фонд СЕС, който по принцип подпомага потребителите, на които цените са твърде високи. Бизнеса включително. Трябва да ви кажа, че тези, които изпразниха този Фонд СЕС, бяха точно ПП-ДБ, когато те управляваха. Сега се чудим как да го пълним обратно, за да може да компенсираме“, заяви той.

Витанов коментира и недоволството на бизнеса заради отложеното изплащане на компенсациите за електроенергия. Според него предложението на ГЕРБ средствата да бъдат изплатени незабавно е било популистко.

Петър Витанов коментира и процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Витанов заяви, че „Прогресивна България“ няма намерение да разпределя местата на квотен принцип, а ще търси подкрепа от партиите, които са заявявали позиция срещу статуквото в съдебната система.

„Ще търсим възможно най-голям консенсус от тези партии, които се обявяваха срещу статуквото и срещу завладяната съдебна система... Аз се надявам, когато стане дума за ВСС, да го изведем извън скоби и да възстановим нормалния, рационален и разумен диалог“, каза той.

Витанов съобщи, че вече са започнали разговори с представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Първата стъпка е била изработването на правила за избора, след което партиите са обсъдили профила на кандидатите.

„Започнахме първо с избор за правила на ВСС, около които се обединиха всички политически партии. Следващото беше да очертаваме профила на кандидатите за членове на ВСС. Какви по-скоро да не бъдат, като очертаваме профила. Говорим, че не би трябвало политическата квота да има представители на следствието, на прокуратурата, върховни съдии, чиито роднини са част от съдебната система, за да може да минимизираме възможността върху тях да бъде влияно“, обясни Витанов.

На въпрос дали всяка политическа сила не се стреми да има максимално влияние в съдебната система Витанов заяви, че се надява това да не е така. Той подчерта, че „Прогресивна България“ е готова да разглежда и кандидатите на политическите си опоненти.

„Ние сме най-отворени към компромис. Склонни сме да разглеждаме всеки един от кандидатите на политическите опоненти с цел постигане на максимално широко разбирателство. Тоест за нас няма свещени крави, не браним никого. Ако може да се обединим около име, би било просто повече от чудесно“, каза председателят на парламентарната група.

Витанов беше категоричен, че изборът на нов главен прокурор не е част от настоящите разговори за ВСС. Според него първо трябва да бъде избран новият съвет, който да постави началото на съдебната реформа.

„Това е процес. Нека караме стъпка по стъпка. На първо време това, което трябва да направим, е да изберем Висшия съдебен съвет, защото той е орган, който може да даде първа стъпка към така жадуваната съдебна реформа“, заяви той.

По думите му процедурата за избор на нов главен прокурор ще започне през пролетта, ако бъде избран нов ВСС. Витанов отхвърли опасенията, че след това може да се стигне до разочарование от избора на съвета и неговото решение за главен прокурор.

Витанов коментира и президентските избори. Той отново заяви, че според него е имало договорка за подкрепа на Андрей Гюров от страна на “ДПС – Ново начало“, като свърза това с очакванията си за поведението на ПП при избора на ВСС.

„Аз не съм спекулирал със срещи. Аз ви казвам, че имаше разбирателство и договор. Междудругото, ПП трябва да бъдат доволни. Все пак кандидатът на Борисов и на Пеевски не беше избран за президент. Но когато казах в началото на миналата седмица, че има такава договорка, аз смятам, че тя се материализира само седмица по-късно“, каза Витанов.

Той посочи резултатите в Кърджали като аргумент в подкрепа на твърдението си. По думите му формацията е очаквала подкрепа за Гюров от „Ново начало“, но не в мащаба, който би могъл да се предполага.

Витанов обясни, че според анализа на партията подкрепата за Гюров от тази група избиратели е била ограничена от няколко фактора. Сред тях той посочи липсата на купуване на гласове, както и по-слабата зависимост на част от кметовете от политическите сили.

„Те вече не могат да използват този пълен обем от гласове, на който разчитаха преди. Първо, не използваха един прием, който е може би най-вредният в целия демократичен процес. Нямаше купуване на гласове. Второ, те разчитаха през годините на една голяма част от кметовете да подпомагат изборния процес по административен път. Ей сега вече не са зависими от тях и една голяма част от кметовете не го прави“, каза Витанов.

Той коментира, че според него част от избирателите трудно възприемат кандидат, когото определят като елитарен и далечен от техните разбирания.

На въпрос дали приемането на подкрепа от партии, които обвинява в съглашателство с Борисов и Пеевски, няма да превърне „Прогресивна България“ в нова „сглобка“, Витанов отговори, че изборът на ВСС не представлява общо управление.

„Не, защото изборът на Висш съдебен съвет не е сглобка. Сглобка е символно определение за форма на управление. За общо управление. Сега, сглобка ли е това, че по редица закони ние получаваме подкрепата и на ПП, и на ДБ? Сглобка ли е? Не е сглобка“, каза той.

Витанов призна, че формацията получава подкрепа и от ДПС, но я определи като непоискана. По думите му партията търси предварителен диалог с останалите политически сили при обсъждането на важни законопроекти.

Витанов заяви, че проектобюджетът за следващата година е изпратен на Европейската комисия на 15 октомври и че очаква да бъде представен в парламента до края на седмицата.

„Ние в законовия срок изпратихме бюджета до Европейската комисия, където текат разговори и преговори. Ще ме извините, аз не се занимавам с бюджета персонално, но, разбира се, имам понятие от това, което се случва. Доколкото ми е известно, бюджетът ще бъде представен този петък“, каза той.

Витанов отрече забавянето да е заради предизборната кампания. По думите му преговорите с Европейската комисия са продължили по-дълго от очакваното.

Председателят на парламентарната група посочи, че страната е в процедура по свръхдефицит.

„Трябва да ви кажа, че понеже сме част от еврозоната и сме в процедура по свръхдефицит от миналия юни... Но става дума за миналия бюджет, който, ако видите Евростат, ще установите, че е бил с 4,1% дефицит. Като добавите и авансовото надземане на печалбите на банките, като добавите и авансовото надземане на дивидентите на публичните компании, ще видите, че на практика бюджетът за 2025 година е с 4,8% дефицит“, заяви Витанов.

По думите му Европейската комисия настоява дефицитът да бъде намален, а това се отразява и на разговорите за отделните мерки в бюджета.

„Целта на Европейската комисия е да намали този дефицит възможно най-много. Следователно дори неща, които ние предлагаме, като значително увеличаване прага за регистрация по ДДС от 50 на 70, те имат своите забележки, защото това означава по-малко постъпления в бюджета“, каза той.

На въпрос какво конкретно иска Европейската комисия да бъде променено в проекта Витанов заяви, че не води лично преговорите. По думите му основният фокус е върху ограничаването на дефицита и намирането на повече приходи.

Витанов коментира и идеята данък свръхпечалба.

„Данък свръхпечалба за мен е нещо полезно. Защо? Защото за три години банките увеличиха своите печалби четири пъти. Няма друг сектор, който да го направи. И от един милиард лева печалба стигнахме до 1,8 милиарда евро печалба за последната година. И то на цената на изключително високи услуги“, заяви той.

Той отхвърли опасенията, че мярката може да се отрази негативно на ликвидността на банките, и определи сектора като стабилен.

„Ттова съвсем не означава, че ще се счупи подобна ликвидност. Аз смятам, че този сектор е изключително здрав. Ние тук трябва да регулираме печалбите, защото тези печалби идват буквално на гърба на българските граждани. И мисля, че това е очакването от българското общество“, заяви той.

В разговора Витанов коментира и дали резултатите от първия тур на президентските избори са били сигнал за недоволство от управлението. Той призна, че резултатите са били притеснителни за формацията и че са направили бърз анализ на причините.

„Казвам го съвсем откровено. За нас резултатите от първия тур бяха много притеснителни. Направихме светкавичен анализ. Смятам, че поправихме грешките. Дотолкова, доколкото се включихме наистина много активно. Мисля, че всички представители на „Прогресивна България“ през последната седмица работиха неуморно за постигането на този резултат“, заяви Витанов.

На въпрос дали недоволство от управлението е повлияло на резултатите той коментира и включването на Бойко Борисов и Иван Костов в кампанията.

„Аз мисля, че там нещата за опонентите вървяха добре, докато се включиха Бойко Борисов и Иван Костов. И мисля, че те спомогнаха разликата да стане 20% от 3%“, каза той.

Витанов призна, че резултатите от първия тур са били сигнал, че формацията не е оправдала всички очаквания на избирателите си. Според него по-високата подкрепа на втория тур не трябва да успокоява партията, а да я мотивира да работи по-активно.

„За нас това е сигнал. Защото когато излизаме и говорим с хората, с бизнеса, те имат определени очаквания. Някъде не сме ги посрещнали, както подобава. За мен персонално и не само за мен, това беше сигнал. Да, това е допълнителен кредит на доверие, който беше допълнителна тяга, особено постигната между първите два тура. Но това съвсем не трябва да ни успокоява. Напротив, това, което трябва да направим, е да бъдем много по-решителни. Трябва да бъдем още по-близо до хората. И смятам, че с едни конкретни мерки, които сме предвидили, те ще бъдат удовлетворени“, заяви председателят на парламентарната група.

Витанов поздрави Илияна Йотова за победата и изрази очакване тя да бъде президент на всички български граждани, без да се влияе от политическите пристрастия. Витанов подчерта, че не очаква новият президент да бъде обвързана с една или друга политическа партия.

Вижте целия разговор с Петър Витанов във видеото.