Започна акция „Зима“: За какво ще следят екипите на Пътна полиция?

Пътна полиция към СДВР стартира традиционната акция „Зима" на територията на столицата и цялата страна, целяща засилени проверки за безопасност на движението и техническа изправност на превозните средства. Акцията е разделена на три етапа, като първият е от 1 до 11 ноември с фокус върху водачите на индивидуални електрически превозни средства, велосипеди и превозни средства с животинска тяга.

Вторият етап е насочен към пешеходците, водачите и пътниците, а от 15 ноември до 1 март акцентът пада върху задължителното оборудване на автомобилите със зимни гуми с протектор поне 4 мм, като санкцията за нарушение е 50 евро. Допълнително се проверява за подмяна на течност за чистачки, изправност на светлини, стъклопочистваща система и ходова част, както и за употреба на алкохол, наркотици и използване на мобилни телефони.

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