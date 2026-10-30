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Акция "Зима": Засилен контрол на пътя и опашки за смяна на гуми

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Акция "Зима": Засилен контрол на пътя и опашки за смяна на гуми
Снимка: илюстративна
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От 1 ноември започва акция "Зима" и "Пътна полиция" ще проверява шофьори и пешеходци, за да намали броя на жертвите на пътя. Гумите са сред основните фактори за сигурно придвижване през зимата.

Опашки пред пунктовете за смяна на гуми броени дни преди старта на Акция "Зима".

Серги Сергиев, сервиз за гуми: "Казаха, че започват проверките и българина се притеснява не за сигурността си, а да не му бръкнат в джоба. Те се плашат повече от глобите, а не че на пътя могат да направят някоя беля. Според мене трябва да направят задължителни зимни и летни гуми."

По закон зимните гуми не са задължителни. Стига грайферът да не е по-малък от 4 мм. Много шофьори все пак ги предпочитат.

– Защото не се пързалят, летните са по-твърди, за по-мек асфалт и като падне под 12 градуса трябва да е по-мека гумата, за да има сцепление. Лятната дори да е с 4 мм грайфер пак е по-твърда и не държи на хлъзгавия път.

Антифриз, течност за чистачки и оборудвана аптечка са останалите неща които трябва да подготвите за зимата. Освен шофьорите, ще бъдат проверявани и пешеходците.

Сергей Алексов, зам.-началник на отдел "Пътна полиция", ГДНП: "Ще обърнем особено внимание на толерантността на тези участници в движението с една единствена цел – да бъде осигурена по-голяма безопасност на всички участници в движението."

Марта Петрова, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата": "Защото безопасното поведение е онази нишка на отговорност, етичност и грижа, която свързва всички хора, които споделят общото пространство на мобилността."

За последните три години броят на загиналите на пътя от ноември до март надвишава 100 души, като миналата зима живота си са загубили 127.

снимки: БГНЕС, БТА

#акция "Зима" #зимни гуми #"Пътна полиция"

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