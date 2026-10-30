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Радослав Великов: Шамил Мамедов още има какво да работи

bnt avatar logo от БНТ
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Спорт
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Нивото е доста високо при 65-килограмовите, коментира треньорът на родния национал.

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Радослав Великов отчете огромната конкуренция при загубата на Шамил Мамедов в спора за бронза на световното първенство по борба в Астана. Треньорът на българския национал, който отстъпи в категория до 65 килограма в свободния стил срещу Рахман Амазуд от Иран, коментира, че неговият борец има какво да работи.

Пред БНТ Великов коментира и някои спорни решения след края на участието на Шамил.

На това ниво, което са борците при 65-килограмовите, то е доста високо. Всички са много добри и една малка грешка може да ти коства цялата среща. При тях нямаше много действия и да осъществят атака. В целия развой на срещата решава съдийската колегия, което не беше в наша страна, въпреки че последното предупреждение беше спорно. Предупредиха арменеца и след няколко секунди го дадоха, не знам какво да кажа“, бяха първите му думи относно вчерашния полуфинал, загубен от Вагзен Теванян.

Той коментира дали има тенденциозно съдийство спрямо арменските борци на шампионата.

„Не мога да кажа, че има тенденциозност към арменците, просто срещата на Шамил с техния представител така се разви. Много бързо дойде второто предупреждение, с което предупредиха Шамел. Така са преценили, аз разговарях с член от бюрото UWW и казаха, че ще има комисия поради тази среща за толкова бързо подадено предупреждение. Връщане назад няма, независимо от това какво се установи, просто ще накажат съдиите да не допускат такива грешки втори път.“

Иранецът е доста класен борец, много е неудобен. Просто Шамил пропускаше да го овладее и да води неговата борба. Има още какво да се работи“, каза наставникът относно срещата за бронза.

Треньорът говори и за липсата на медал в свободната борба, което може да се случи за първи път от 11 години насам на световни първенства, ако Ахмет Батаев не спечели такъв в Астана.

Тя конкуренцията силна в самия спорт. Момчетата се трудят, но е близка границата кой кого ще надвие, защото са много класни състезатели и при една малка грешка излиташ от медалите.

„Трябва да ходим по повече лагери и извън България, да тренираме с по-класни борци. Ако седим в България, нямаме такава конкуренция. Ако тренираш в България и да нямаш конкуренция, само се самозаблуждаваш. Това не е само при мъжете, трябва да го развиваме и при малките, които когато станат големи, ще са много далече от истината, ако не усетят този ритъм. При нас няма конкуренция“, сподели Великов, говорейки за липсата на повече лагери и конкуренция при мъжете.

Вижте интервюто във видеото!

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