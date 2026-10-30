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Отново ограничават движението на камиони през тунела "Топли дол" на АМ "Хемус"

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Отново ограничават движението на камиони през тунела "Топли дол" на АМ "Хемус"
Снимка: БГНЕС/Архив
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Отново ограничават движението на тежкотоварни камиони над 12 тона през тунела "Топли дол". Причината е продължаващия основен ремонт на съоръжението.

Ограничението по АМ "Хемус" ще важи от изхода на София до пътен възел Ботевград. Алтернативен маршрут е през прохода "Петрохан". Не се препоръчва камионите да преминават през Искърското дефиле, защото трафикът се осъществява в една лента поради обрушване и укрепване на скални откоси.

В посока Варна ограничението е в сила тази вечер до 21:00 ч., в неделя между 14:00 и 21:00 ч. В посока София, а в понеделник между 7:00 и 9:00 ч. и в двете посоки. Правителството обещава ремонтът на тунела "Топли дол" да приключи до Великден.

#ремонт на тунела #тунела "Топли дол" # АМ "Хемус" #ограничения в движението

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