Дъждовно днес и утре, максималните температури ще са между 11 и 16 градуса

С валежи ще бъде и през следващите дни. Днес сняг ще вали все още само по най-високите планински части, над 2000 метра, но през почивните дни и в началото на новата седмица снежната граница ще се спуска все по-ниско.

И в следобедните часове в цялата страна ще бъде облачно, но ще вали главно в западната половина и по Южното Черноморие. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°.

Ветровито ще бъде в Източна България и по Черноморието, с умерен северозападен вятър.

Облачно и дъждовно ще се задържи и в съботния ден. Температурите ще останат почти без промяна. Минималните ще бъдат от 7° в София до 12° в Бургас, а максималните - между 10° и 15°.

По-малка е вероятността за превалявания в Източна България, където ще продължи да духа слабо до умерен вятър, но вече с посока от североизток.



И по Черноморието ще бъде ветровито и облачно, с максимални температури около 13° по северното и 14° по южното крайбрежие.



В планините ще бъде още по-ветровито, особено по високите части, където ще духа силен южен вятър. И там ще вали главно в масивите от Западна и Централна България, като границата между сняг и дъжд ще е на около 1800 метра надморска височина.



И за разлика дъждовното и студено за сезона време в нашата страна, в Западна Европа ще бъде слънчево, а затоплянето ще продължи. С валежи ще бъде в източната половина от континента, включително и почти навсякъде на Балканите.



У нас в неделя ще бъде много ветровито, температурите слабо ще се понижат и минималните ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 9° и 14°. На много места в страната ще вали, в отделни райони интензивно. Проливни валежи се очакват и в началото на новата седмица.



Очакванията са в сряда валежите постепенно да спират, първо в Западна България, но температурите още ще се понижат.