БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 05:50 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дъждовно днес и утре, максималните температури ще са между 11 и 16 градуса

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С валежи ще бъде и през следващите дни. Днес сняг ще вали все още само по най-високите планински части, над 2000 метра, но през почивните дни и в началото на новата седмица снежната граница ще се спуска все по-ниско.

И в следобедните часове в цялата страна ще бъде облачно, но ще вали главно в западната половина и по Южното Черноморие. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°.

Ветровито ще бъде в Източна България и по Черноморието, с умерен северозападен вятър.

Облачно и дъждовно ще се задържи и в съботния ден. Температурите ще останат почти без промяна. Минималните ще бъдат от 7° в София до 12° в Бургас, а максималните - между 10° и 15°.

По-малка е вероятността за превалявания в Източна България, където ще продължи да духа слабо до умерен вятър, но вече с посока от североизток.

И по Черноморието ще бъде ветровито и облачно, с максимални температури около 13° по северното и 14° по южното крайбрежие.

В планините ще бъде още по-ветровито, особено по високите части, където ще духа силен южен вятър. И там ще вали главно в масивите от Западна и Централна България, като границата между сняг и дъжд ще е на около 1800 метра надморска височина.

И за разлика дъждовното и студено за сезона време в нашата страна, в Западна Европа ще бъде слънчево, а затоплянето ще продължи. С валежи ще бъде в източната половина от континента, включително и почти навсякъде на Балканите.

У нас в неделя ще бъде много ветровито, температурите слабо ще се понижат и минималните ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 9° и 14°. На много места в страната ще вали, в отделни райони интензивно. Проливни валежи се очакват и в началото на новата седмица.

Очакванията са в сряда валежите постепенно да спират, първо в Западна България, но температурите още ще се понижат.

#понижаване на температурите #Прогноза за времето, #дъждовно #температури #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
1
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева
4
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
5
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
6
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Времето

Дъждовно време в петък, с максимални температури между 11° и 16°
Дъждовно време в петък, с максимални температури между 11° и 16°
Облачно и дъждовно време през следващите дни Облачно и дъждовно време през следващите дни
Чете се за: 02:27 мин.
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25° Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
32848
Чете се за: 03:07 мин.
Зимата напомня за себе си още в началото на ноември Зимата напомня за себе си още в началото на ноември
Чете се за: 02:37 мин.
През деня валежите навсякъде ще спират През деня валежите навсякъде ще спират
Чете се за: 02:12 мин.
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
13138
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ
Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Автономен 3D принтиран дрон представиха на форум по сигурността в Бургас Автономен 3D принтиран дрон представиха на форум по сигурността в Бургас
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Грайфер, не по-малък от 4 мм - МВР проверява подготовката на...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Убиха "Новая газета" - вестникът, в който работи Анна...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Най-голямата криптоборса в света съобщи за рекордна кражба от над 6...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ