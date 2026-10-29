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Временно ограничават движението на тежкотоварни камиони при "Топли дол" на АМ "Хемус"

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тунел
Снимка: БТА/Архив
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За улеснение на трафика и повишаване на безопасността на пътуващите при основния ремонт на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ в петък, неделя и понеделник временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Промяната в организацията на трафика важи за участъка от магистрала между км 0 при изхода на София и п. в. „Ботевград“ /при 47-и км/. Това съобщиха от АПИ.

В петък – 30 октомври и 6 ноември, в интервалът от 15 ч. до 21 ч., ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София

В неделя – 1 и 8 ноември, в периода между 14 ч. и 21 ч., ще се ограничава пътуването на тежкотоварни автомобили над 12 т, движещи се към София.

В понеделник – 2 и 9 ноември, между 7 ч. и 9 ч., ще бъде спрян трафикът на камиони над 12 т и в двете посоки.

По време на ограничението в петък алтернативният маршрут за МПС над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще е през прохода „Петрохан“. Същият обходен маршрут ще може да се ползва и в неделя за тежкотоварни камиони, пътуващи към София.

Преминаването на камиони над 12 т през Искърското дефиле не се препоръчва, тъй като трафикът там се осъществява в една лента поради обрушване и укрепване на скални откоси.

В случай че интензивността намалее „Пътна полиция“ ще започне пропускане на тежкотоварното движение и по-рано от определения краен срок. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение, повишаване на пропускливостта на трафика и пътната безопасност на всички пътуващи.

Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел „Топли дол“, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни около 11 януари 2027 г. е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г.

#тунел „Топли дол“ #АПИ #трафик

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