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Движението през тунел "Топли дол" ще бъде възстановено за коледните празници, а за Великден го пускат окончателно

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Общество
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Кабинетът осигурява 2 млн. евро за ускоряване на проектирането на пътната инфраструктура във Велико Търново

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Собственикът на фирмата изпълнител на ремонта на тунела "Топли дол" е поел ангажимент, че тунелът ще бъде отворен за коледните празници и до Великден да бъде пуснат в експлоатация, каза премиерът Румен Радев, който, заедно с министъра на регионалното развитие Иван Шишков са инспектирали тунелите по пътя София – Варна, на път към Велико Търново.

Това съобщи Радев при посещението си в старата столица.

„Зададох много ясен въпрос – можеше ли ремонтът да не се извършва точно в този момент, хората са бесни в огромните задръствания, казаха ми, че не може, защото стандартите за безопасност налагат тунелът непременно да бъде ремонтиран“, уточни министър-председателят.

Двупосочното движение в тунела ще бъде възстановено до коледно-новогодишните празници. Строителят подчерта, че на няколко пъти от 2025 г. насам е бил прекъсван ремонтът на тунела, но от началото на октомври т.г. е възстановена работата и ремонтът се осъществява вече на двусменен режим, с което да се ускори завършването на ремонтните дейности, допълни премиерът.

Румен Радев посочи, че до една година, най-късно по това време догодина, може да бъде възложено строителството на магистралата Русе – Маказа до гръцката граница.

Два милиона евро ще осигури правителството в бюджета за следващата година, за да се ускори проектирането на пътната инфраструктура във Велико Търново, заяви Радев след срещата си с кмета Даниел Панов във Велико Търново.

#тунел „Топли дол“ #Румен Радев, #пускане #инспекция #новини в Метрото

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