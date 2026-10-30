БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев: България е извадена от...
Чете се за: 03:55 мин.
Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено...
Чете се за: 02:30 мин.
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт...
Чете се за: 01:42 мин.
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на...
Чете се за: 05:22 мин.
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 08:22 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Румен Радев: България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари - решение, което възстановява международния авторитет на страната ни и открива нови възможности пред българската икономика, бизнеса и гражданите. Това обяви в изявление към българските граждани министър-председателят Румен Радев, след като беше уведомен от министъра на правосъдието Найден Николов за решението, взето днес на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж.

Изваждането на България от „сивия списък“ беше заложено като основен приоритет в управленската програма на правителството.

„За първи път българското правителство има в своята програма специален раздел за демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, и то като първи раздел“, подчерта премиерът.

Той посочи, че този ангажимент е получил висока оценка при личната му среща с ръководството на Групата за финансови действия през септември. За постигнатия успех са допринесли конкретните действия на правителството и законодателните мерки, приети от настоящото Народно събрание, посочват от правителствената пресслужба.

Страната ни беше официално предупредена през 2021 г. и включена в списъка през 2023 г. заради констатирани стратегически слабости в борбата с прането на пари и корупцията за десетгодишен период. Румен Радев припомни, че досегашните опити за излизане от списъка са били неуспешни поради липсата на достатъчна политическа воля или експертиза. Присъствието на България в него е нанасяло сериозни репутационни щети и е създавало затруднения както за икономиката, така и за българските граждани.

„Излизането от „сивия списък“ означава повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места. По-силна защита от онлайн и телефонни измами за гражданите и за бизнеса. По-слаб натиск върху цените. По-силна конкуренция и по-малко сива икономика. По-бързи и лесни плащания от и към чужбина“, заяви министър-председателят, като открои конкретните ползи от решението за българската икономика и бизнеса.

Изваждането от „сивия списък“ слага край на сериозните затруднения при извършване на финансови операции с чужбина. „Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки, а нерядко и да получават отказ от разплащания от чужди банки“, подчерта премиерът. Той открои значението на тази промяна за българите, които работят зад граница и изпращат средства на семействата си, за студентите, които заплащат такси в чужбина, както и за всички, които получават доходи от чуждестранни лица и организации.

Министър-председателят благодари на всички, допринесли за постигнатия успех, и определи решението като ясен знак за стабилността на българските институции и важна стъпка по пътя към членството на страната в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Премиерът Румен Радев подчерта, че правителството ще работи за непрекъснато укрепване на системата за противодействие на корупцията и прането на пари, така че постигнатите резултати да бъдат трайни.

„Нашите усилия няма да спрат дотук“, категоричен беше министър-председателят.

Видео: Министерски съвет

#сив списък #пране на пари #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
2
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
4
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в...
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
5
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем...
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБНОВЕНО)
6
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Политика

През 2027 година ще бъдат проектирани над 1000 километра пътища, съобщиха от МРРБ
През 2027 година ще бъдат проектирани над 1000 километра пътища, съобщиха от МРРБ
Велислава Петрова: Работим с Румъния, Турция, НАТО и европейските партньори за ограничаване на рисковете в Черно море Велислава Петрова: Работим с Румъния, Турция, НАТО и европейските партньори за ограничаване на рисковете в Черно море
Чете се за: 02:07 мин.
Бойко Борисов е обсъдил атаките с дровове в Черно море с евродепутати от Австрия, Германия и Полша Бойко Борисов е обсъдил атаките с дровове в Черно море с евродепутати от Австрия, Германия и Полша
Чете се за: 01:50 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
5118
Чете се за: 04:40 мин.
Въпреки решението на ЦИК: Правителствената пресслужба премахва публикациите, свързани с брифинга на Радев от 26 октомври Въпреки решението на ЦИК: Правителствената пресслужба премахва публикациите, свързани с брифинга на Радев от 26 октомври
Чете се за: 00:57 мин.
Последен ден на предизборната кампания преди втория тур на президентските избори Последен ден на предизборната кампания преди втория тур на президентските избори
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Премиерът Румен Радев: България е извадена от „сивия списък“ за пране на пари
Премиерът Румен Радев: България е извадена от „сивия...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено положение в Козлодуй
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Смъртоносната жп катастрофа край Толедо: Високоскоростният влак се...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за...
Чете се за: 05:22 мин.
Общество
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
Евакуация от окупирания от Русия украински град Олешки –...
Чете се за: 03:30 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ