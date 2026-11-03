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Пожарникари на протест: Огнеборци от над 15 страни искат по-добри условия на труд

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Служители на пожарните служби от над 15 европейски държави ще протестират в Брюксел, настоявайки за реални промени и по-добри условия на труд. Те ще искат въвеждане на общи стандарти за обучение, увеличаване на броя на професионалните пожарникари и подобряване на координацията между службите.

Сред основните проблеми са намаляването на щатните пожарникари в ЕС и тромавите процедури за международна помощ при крупни горски и полски пожари. Климатичните промени също оказват влияние върху естеството на работата им, а някои страни, включително България, се сблъскват с недостиг на оборудване и персонал.

Президентът на НСПС „Огнеборец“ Венцислав Станков коментира, че във всяка държава, членка на Европейския съюз колеги му срещат различни предизвикателства и проблеми.

"Най-вече, но в крайна сметка, основите на законодателството касаещо нормативната база като цяло в Европейския съюз се прави в Европейския парламент, имайки предвид директиви и т.н., така че много ключов фактор е Европейският парламент да вземе правилни решения за подобряване на условията на труд и съответно адекватни мерки за намеса на пожарникарите от всички страни членки на Европейския съюз при по-крупни горски и полски пожари."

Вижте във видеото целия разговор с Венцислав Станков.

#пожарникари #Европа #протести

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