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Във Велико Търново представят първите бойни машини „Страйкър“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Снимка: БНТ
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България приема първите бойни машини „Страйкър“. Това ще стане на официална церемония във военния завод „Терем“ във Велико Търново.

Събитието бележи важен етап от модернизацията на Българската армия и началото на реалното въвеждане в експлоатация на новия тип техника.

На церемонията присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Придобиването на машините „Страйкър“ е част от ангажиментите на страната ни към колективната отбрана на НАТО и усилването на отбранителните способности на Сухопътните войски.

Снимки: БНТ, Мирела Дончева

#официална церемония #„Страйкър“ #бойни машини #Велико Търново

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