Протестите в Париж: Ново шествие е планирано за този следобед

Продължават блокадите на средните училища във Франция. Няколко университета също остават затворени. Следобед в Париж е планирано и ново шествие срещу недостига на ресурси в националната образователна система.



Протестът е организиран от студентски организации от региона около Париж. Очаква се той да събере между 15 и 30 хиляди души. Демонстрацията все още няма определен маршрут след като първоначално предложеният беше забранен от властите от съображения за сигурност.

Освен студенти, към шествието се очаква да се присъединят и гимназиални ученици, представители на "жълтите жилетки" и работници от железниците. Не се изключват нови прояви на вандализъм като палене на контейнери за смет и преки сблъсъци със силите на реда.