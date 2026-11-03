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Протестите в Париж: Ново шествие е планирано за този следобед

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Продължават блокадите на средните училища във Франция. Няколко университета също остават затворени. Следобед в Париж е планирано и ново шествие срещу недостига на ресурси в националната образователна система.

Протестът е организиран от студентски организации от региона около Париж. Очаква се той да събере между 15 и 30 хиляди души. Демонстрацията все още няма определен маршрут след като първоначално предложеният беше забранен от властите от съображения за сигурност.

Освен студенти, към шествието се очаква да се присъединят и гимназиални ученици, представители на "жълтите жилетки" и работници от железниците. Не се изключват нови прояви на вандализъм като палене на контейнери за смет и преки сблъсъци със силите на реда.

#студнети #протести #Франция #Париж

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