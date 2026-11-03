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Заради високите цени на тока: ГЕРБ-СДС искат 100% компенсации за бизнеса

Николай Минков от Николай Минков
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ГЕРБ-СДС предлагат ежемесечни компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията, съобщиха Жечо Станков и Теменужка Петкова. Вчера партията е внесла в Народното събрание проект на решение за въвеждане на компенсации за небитовите потребители на електроенергия, предвиждащи 100% компенсация за цената на тока над 92 евро за мегаватчас, като плащанията да се извършват ежемесечно.

Жечо Станков: "За последния месец октомври цената на електрическата енергия за небитовите потребители е 2 пъти и половина по-висока от цената, която бяхме свикнали да виждаме на борсата през летните месеци. Единственият начин тази висока сметка, която ще получат в рамките на следващата седмица предприятията, да не се пренесе към цените на стоките и услугите и да не бръкне дълбоко в джоба на всяко едно българско домакинство, е да дръпнем ръчната спирачка на инфлацията с конкретни мерки, които сме прилагали и по време на последното правителство на ГЕРБ. А именно: ежемесечна компенсация за микро, малкия и средния бизнес, така че сметката за електрическа енергия, която предстои да пристигне при тези бизнеси, да не се пренесе в цените на стоките и услугите, които бизнесът продава. Сега действащата форма на компенсация на бизнеса е бъдещо несигурно събитие. Сега действащите компенсации са на 10-месечна база, което означава, че евентуално в бъдеще време бизнесът би получил компенсация, ако въобще има пари за това. Ние сме разработили механизъм, с който над 92 евро на мегаватчас бизнесът да бъде компенсиран изцяло, на 100%, над тази цена, като това да се случва на месечна база."

Теменужка Петкова: "Това, което ние считаме, че може да се направи с цел да не се ангажира бюджетен ресурс е да се използват средствата по Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Нашите анализи показват, че във фонда се очаква да постъпят близо 400 милиона евро повече спрямо планираните приходи от вноската от 5% върху съответно произведената и продадена електрическа енергия. Отделно от това, във фонда ще постъпят повече от планираните приходи от емисии със 100 милиона евро. Така че този ресурс е напълно достатъчен, за да покрие мярката, която ние предлагаме."

Жечо Станков: „С приемането на това решение в сметките за електрическа енергия на бизнеса ще има ред минус, в който те ще бъдат компенсирани и няма да се наложи да плащат високи сметки. Така че още тази седмица ще настояваме този проект на решение да бъде част от дневния ред на Народното събрание. В противен случай тези високи цени на електрическата енергия ще ги видим по щандовете в магазина още през по-следващата седмица. Виждаме, че от страна на правителството няма мерки нито за горивата, нито за електрическата енергия, още по-малко за природния газ. Сметката, която направих вчера, след като видях с колко вдигат цената от „Булгаргаз“, е, че в рамките на тези 6 месеца на управление на това правителство цената на природния газ също е поскъпнала точно 2 пъти. Без да има никакви мерки за дългосрочно купуване на газ при фиксирана по-ниска цена, без да се използват евтино нагнетените количества в Чирен, които се нагнетиха при цени около 40 евро на мегаватчас, без да се предложи компенсаторен механизъм за тези 255 000 домакинства, които живеят, отопляват се, готвят и ползват топлата си вода на природен газ. Разработваме също механизми, които няма да натоварят държавния бюджет.

С доклада на Сметната палата цялата мантра на управляващите за фактури в чекмеджета на практика рухна, кментира Теменужка Пекова.

Теменужка Петкова, депутат на ГЕРБ-СДС: "От доклада на Сметната палата става ясно безспорно едно: цялата мантра на управляващите за фактури в чекмеджета на практика рухна. Защото в доклада на Сметната палата, на страница 136, ясно е записано, че всъщност тези т.нар. сертификати 1077, които Сметната палата уж е установила, на практика никога не са били утвърждавани от Управителния съвет на АПИ. Съответно по всяка вероятност те ще бъдат утвърдени през 2026 г., ако дейностите, за които се отнасят, са изпълнени в пълните им обеми и в тяхната цялост. Сметната палата категорично казва, че няма фактури, не са издадени фактури. Абсолютно безсмислена беше цялата тази ситуация, защото това правителство на „Прогресивна България“ успя да постигне едно: успя да урони престижа на България както пред европейските институции, така и в национален план с всички тези доноси и с този сценарий, който се опитаха да разиграят, който беше съшит с бели конци, изключително елементарен."

По темата работиха Иво Никодимов и Николай Минков

#високи цени #компенсации за бизнеса

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