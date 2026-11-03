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Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1%

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Снимка: БТА
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Инфлацията в България отново расте и вече е 6.1% за октомври. Това сочат експресните данни на НСИ. Темпът на нарастване на цените беше сред темите на международен банков форум, който се провежда в София.

Месечното поскъпване е с 1,3% според индекса на потребителските цени. За сравнение годишната инфлация към септември беше 5,7%, а иначе Националният статистически институт отчита най-голямо увеличение в следните групи - "развлечения, спорт и култура" с 7% и "Образователни услуги" с 2,5%.

За България инфлационният натиск остава по-висок от средния за еврозоната - заяви в речта си и управителят на Българската народна банка Димитър Радев. Той коментира и че присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове за България.

От Асоциацията на банките в страната отново коментираха веждането на предвидения данък свърхпечалба и отново подчертаха огромната роля на сектора в процеса по присъединяване към еврото.

Димитър Радев, управител на БНБ: "Присъединяването към еврозоната не премахва различията между националните икономики, нито необходимостта от разумни вътрешни политики. Динамиката на инфлацията е показателен пример. През септември годишната инфлация в България беше 5,6 процента, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8 процента за еврозоната. Тези стойности показват, че инфлационният натиск в България остава по-силен от средния за еврозоната. Общата парична политика осигурява рамката за ценова стабилност в еврозоната, но националните икономически условия продължават да имат значение, включително вътрешното търсене, динамиката на кредитирането и условията за финансиране. Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове за България, въпреки че тя сериозно ограничава външните рискове. То прави разумните национални политики и силният банков сектор още по-важни."

Петя Димитрова, председател на Асоциация на банките в България: "Стойността на инвестициите и реинвестициите в периода 2020 година - 2025 година се явява 70% в сравнение с реализираната печалба за този период. Банковата система в България е с едни от най-ниските, да не кажа и най-ниските лихви в Европа. За целия този период, въпреки всички катаклизми, лихвите не са се повишили и това допринася за развитието на цялата икономика на България."

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова.

#Димитър Радев #дефицити #Петя Димитрова #Инфлация #БНБ #новини в Метрото

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