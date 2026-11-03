Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1%

Инфлацията в България отново расте и вече е 6.1% за октомври. Това сочат експресните данни на НСИ. Темпът на нарастване на цените беше сред темите на международен банков форум, който се провежда в София.

Месечното поскъпване е с 1,3% според индекса на потребителските цени. За сравнение годишната инфлация към септември беше 5,7%, а иначе Националният статистически институт отчита най-голямо увеличение в следните групи - "развлечения, спорт и култура" с 7% и "Образователни услуги" с 2,5%.

За България инфлационният натиск остава по-висок от средния за еврозоната - заяви в речта си и управителят на Българската народна банка Димитър Радев. Той коментира и че присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове за България.

От Асоциацията на банките в страната отново коментираха веждането на предвидения данък свърхпечалба и отново подчертаха огромната роля на сектора в процеса по присъединяване към еврото.

Димитър Радев, управител на БНБ: "Присъединяването към еврозоната не премахва различията между националните икономики, нито необходимостта от разумни вътрешни политики. Динамиката на инфлацията е показателен пример. През септември годишната инфлация в България беше 5,6 процента, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8 процента за еврозоната. Тези стойности показват, че инфлационният натиск в България остава по-силен от средния за еврозоната. Общата парична политика осигурява рамката за ценова стабилност в еврозоната, но националните икономически условия продължават да имат значение, включително вътрешното търсене, динамиката на кредитирането и условията за финансиране. Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове за България, въпреки че тя сериозно ограничава външните рискове. То прави разумните национални политики и силният банков сектор още по-важни."