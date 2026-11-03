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Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е...
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Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е по-силен от средния за еврозоната, инфлацията вече е 6%

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Снимка: БТА
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Инфлационният натиск за България е по-силен от средния за еврозоната. Инфлацията вече е 6%. Това коментира управителят на БНБ Димитър Радев на форумa OMFIF - Монетарният и финансов институционален форум, който се провежда в София.

"Присъединяването към еврозоната не премахва различията между националните икономики, нито необходимостта от разумни вътрешни политики. Динамиката на инфлацията е показателен пример. През септември годишната инфлация в България беше 5,6 процента, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8 процента за еврозоната. Предварителните данни от Националния статистически институт, които предполагам ще бъдат обявени днес, за годишната инфлация през месец октомври показват допълнително увеличение до 6 процента. Тези стойности показват, че инфлационният натиск в България остава по-силен от средния за еврозоната. Общата парична политика осигурява рамката за ценова стабилност в еврозоната, но националните икономически условия продължават да имат значение, включително вътрешното търсене, динамиката на кредитирането и условията за финансиране". Това заяви управителят на Българската народна банка на форумa.

Радев подчерта, че националните централни банки и надзорните органи имат конкретни отговорности.

"Те трябва да наблюдават не само състоянието на банковата система, но и рисковете, произтичащи от промени в икономическата, правната и регулаторната среда. Когато подобни промени могат да засегнат устойчивостта на банките, кредитирането или цената на финансиране, независимата централна банка има отговорност да оцени последиците и да ги представи ясно пред обществото. Банковият сектор в България остава добре капитализиран и ликвиден, а кредитирането продължава да нараства с значителни темпове, особено при жилищните кредити. Това изисква превантивен подход в надзора и макропруденциалната политика. Добрите показатели на банковия сектор не са основание за облекчаване на изискванията", каза на форума управителят на БНБ.

Гуверньорът на БНБ припомни решенията на ЕЦБ във връзка с опитите за овладяване на инфлацията:

"На 29 октомври Управителният съвет на Европейската централна банка реши да остави трите основни лихвени проценти без промяна след увеличенията през септември. Смятам това наше решение за правилно. То ни дава време да оценим въздействието на енергийния шок и затягането на финансовите условия. Но перспективите за инфлацията се влошиха спрямо септември и това трябва да намери отражение в оценката ни за подходящата позиция на паричната политика. В този контекст октомврийската пауза беше решение да оценим наличните данни, а не заключение, че затягането на паричната политика е приключило", посочи Димитър Радев и допълни, че ако постъпващите данни потвърдят, че инфлационният натиск става по-устойчив, може да се наложи допълнително увеличение на лихвените проценти.

Радев коментира още:

"Годишната инфлация в еврозоната достигна 3,8% през септември. Значителна част от увеличението се дължеше на цените на енергоносителите, които се повишиха повече от предвиденото в септемврийската прогноза на Европейската централна банка. Това означава по-висока инфлация от очакваната досега и риск от по-продължително отклонение над целта ни от 2%. Основният въпрос е доколко този натиск ще се пренесе върху останалите цени, заплатите и инфлационните очаквания. Засега базисната инфлация остава относително стабилна и не наблюдаваме широко мащабно пренасяне на енергийния шок върху заплатите. Това е окуражаващо, но не премахва рисковете".

Гуверньорът на БНБ обобщи, че очакванията за общата инфлация през 2027 обаче са ревизирани посока нагоре до 2,6%, а тези за базисната инфлация до 2,5%. Според Радев, обаче, добрата новина е, че дългосрочните инфлационни очаквания остават закотвени на равнище от 2%.

#Димитър Радев #Инфлация #БНБ #новини в Метрото

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