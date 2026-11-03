Разпитаха повторно ръководството на фирмата, отдала АТВ-то под наем на Никола Бургазлиев

Протест пред Съдебната палата в Бургас срещу решението Никола Бургазлиев да бъде пуснат под домашен арест. Недоволството съвпада с поредното заседание по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг от лятото на миналата година, при който загина 35-годишната Христина.

На днешното съдебно заседание, което продължава да тече и към момента, повторно беше разпитано ръководството на фирмата, отдала атракционната количка под наем на Никола Бургазлиев. Тези разпити се налагат след изразено съмнение от защитата, че е преминат фиктивен технически преглед. До това се стигна, след като бяха прегледани видеозаписи от пункта за технически прегледи, на които се вижда, че количката е с различен номер на страничната врата от номера, който е след инцидента.

Днес от фирмата обясниха, че това е така, тъй като тези номера са чисто декоративни и се подменят периодично – например в началото на сезона, когато е минал техническият преглед, и по време на сезона, когато се е случил инцидентът.

А иначе преди заседанието близки на пострадалото семейство, както и родители на деца, загинали при пътнотранспортни произшествия, се събраха на протест пред Съдебната палата, след като Окръжният съд измени мярката на Никола Бургазлиев с по-лека – домашен арест.

Златка Соколова, майка на загиналата Христина: „Той уби дете ми, осакати Марти, съсипа още други четири деца. Просто той трябва да си понесе наказанието. Какво значи по-лека мярка? Да не би моето дете да се е събудило от гроба, че да му искат по-лека мярка“. Светослав Соколов, брат на загиналата Христина: „Ако съдът накаже адекватно няколко такива виновни, смятаме че обстановката по българските пътища ще е много по-различна." Петя Иванова, сдружение „Ангели на пътя“: „Бъдели ли пуснат Бургазлиев под домашен арест затваряме магистрали, пълно неподчинение. Този ад трябва да спре. Марти ще има рожден ден само след два дни. Майка му няма да е до него, за да духнат заедно свещичките."

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.