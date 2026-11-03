Джей Ди Ванс: Оптимисти сме за сделка с Иран, но запазваме възможността за военна сила

САЩ са нанесли „отбранителни удари" срещу цели на иранския остров Кешм в Ормузкия проток, заяви официален американски предствител.

По думите му, ударите са били срещу „иранци, използващи ракети земя-въздух срещу американски обекти". Висш ирански служител коментира пред Ройтерс, че Техеран е готов да отговори със сила срещу цели на САЩ в региона и отвъд. Вашингтон и Иран са далече от постигане на сделка за край на войната, въпреки продължаващите през последните 8 дни преговори по последната предложена версия на споразумение. По-рано американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че няма краен срок за сделка и двамата с президента Доналд Тръмп остават оптимисти, че такава може да бъда постигната.