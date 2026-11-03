Заподозреният за убийството на куче е ритал още три животни през последните дни

Пореден случай на жестокост към животно. Задържан е мъжът, който ритна и уби малко куче в неделя вечерта. Жители на кв. „Кръстова вада“ излязоха на спонтанен протест.

Поводът за недоволството беше поредния случай на жестокост към животно. Около 21.00 часа на 1 ноември мъж ритна и уби малко куче, порода йорки в района. Случилото се е заснето от охранителна камера, а кадри се разпространяват в интернет. Хората, които се събраха пред дома на мъжа, проявил агресията, настояха за тежко наказание.

Тази сутрин те отново се събраха на протест с искане за справедливост.

Йордан Атанасов е заподозреният за убийството на 9-годишното йорки Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ сам се предаде в СДВР с адвоката си. Полицаите го изкараха с белезници от сградата и го конвоираха до Четвърто РУ, където ще бъде задържан за 24 часа.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев написа във фейсбук, че насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора.

Вълна от недоволство се надигна заради бруталното убийство на малкото кученце. Снощи стотици се събраха на протест. Стана ясно че насилникът Йордан Атанасов за последните дни е ритнал още 3 кучета - померан, френски булдог и бордер коли. Той е домоуправител на кооперацията в „Кръстова вада“ и работи като IT, жена му го е напуснала, защото е проявил агресия и към нея.

Снежана, собственичка на кучето Кнопа: „В началото не беше агресивен, защото ако беше агресивен, мъжът ми щеше да вземе кучето и да се отдалечи. В началото дойде и каза, че не може да се разхождат кучета, защото кучетата унищожават дърветата. Съпругът ми не се уплаши, както са го правили предишните собственици, към които е проявявал агресия, които са били жени и цялата си агресия той е решил да насочи към кученцето, което е било точно до него.“ Ивана Василева: „Ние излязохме няколко минути след самия инцидент и видяхме човека, беше в паника, опитваше се да осъзнае какво току-що се е случило. Видях как взе кученцето в ръцете си и просто беше безмълвен, трепереше от нерви, от страх и от мъка.“

Досъдебното производство е по чл. 325, което е за „жестокост към гръбначно животно“, която е причинила противозаконна смърт, тежко или трайно увреждане. Наказва се с лишаване от свобода до 3 години и ако вече има утежняващи обстоятелства от 2 до 8 години затвор.

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