Заподозреният за убийството на куче в кв. „Кръстова вада“ ще бъде задържан, съобщи вътрешният министър

Заподозреният за убийството на кучето в столичния квартал "Кръстова вада" е в СДВР с адвоката си. Той ще бъде задържан и ще бъде конвоиран до Четвърто РУ за извършване на необходимите действия. Това написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с убито куче в столичния квартал.

Кадри от инцидента се разпространяват в интернет, на тях се вижда как мъж рита куче от породата йоркширски териер. Снощи в квартала се проведе протест.

"Насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора", посочва Демерджиев.

СДВР веднага реагира на сигнала за убито малко куче. Заподозреният беше идентифициран и обявен за издирване, тъй като се укриваше, отбелязва още той.