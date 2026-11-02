Протест в столичния квартал "Кръстова вада" в защита на убит 9-годишен йоркширски териер

В столичния квартал „Кръстова вада“ протестираха заради убито с ритник кученце. Трикилограмовата Кнопа е деветгодишен йоркширски териер, който е бил изритан снощи само защото минавала покрай къщата на Йордан Атанасов. Той ритал и други малки кучета през последната седмица и не давал на стопаните им да ги разхождат по тротоара пред къщата му.

Инцидентът с йоркито Кнопа е станал вчера малко преди 21 часа в столичния квартал "Кръстова вада" на улица "Иван Колев" до кръстовището с "Ивайло Петров".

Убийството на кученцето предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи, с недоволството се пренесе и на улицата.

Инцидентът с йоркито Кнопа е станал вчера малко преди 21 часа в столичния квартал „Кръстова вада“, на улица „Иван Колев“, до кръстовището с улица „Ивайло Петров“.

Убийството на кученцето предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи, а недоволството се пренесе и на улицата.

На запис от охранителна камера се вижда как мъжът рита с голяма сила животното, което отхвърча към паркиран автомобил, блъска се в него и повече не помръдва. След това стопанинът започва саморазправа с Йордан Атанасов, но той успява да избяга.

Подадени са три жалби срещу него него в полицията и е образувано досъдебно производство под надзора на районната прокуратура. Обявен е за общонационално издирване.