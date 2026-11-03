Романът „Градинарят и смъртта“ спечели наградата за литература в Стокхолм

Поредно признание за писателя Георги Господинов и за българската литература.

Романът „Градинарят и смъртта“ е спечелил шведската международна литературна награда. За това съобщи самият Господинов във фейсбук. „Случи се!” пише писателят и отбелязва, че тази сутрин всички шведски вестници без изключение обявяват, че една българска книга е носител на голямата награда на Стокхолм. В публикацията си Господинов допълва: „има и такива новини в чуждата преса". Връчването на наградата ще бъде на 19 януари в Стокхолм.