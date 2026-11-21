В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" гостуваха Цветан Алексиев и Константин Цеков, които се включиха в първия български игрален филм, посветен на живота на свети Йоан Рилски - "Пастир". Филмът тръгна по кината в цялата страна на 20 ноември 2026 г. и вдъхновен от житията на светеца и пресъздава България от края на IX век, като съчетава историческия разказ с теми за вярата, човешките изпитания, избора и духовното израстване.

Цветан Алексиев, актьор: "За първи път трябваше да изиграя монах – персонажът ми е отец Димитър. Милена Андонова ми даде книги да чета, които са свързани с монашеството по това време. Но аз по-скоро бях концентриран върху това, което трябва да свърша в моята сцена."

Константин Цеков, композитор: "Думата „смирение“ е в съзнанието ми, когато гледах работния вариант на Милена за „Пастир“. Това е, което ме водеше през цялото време – как мога да изразя себе си в този филм."

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