Тервел Замфиров: Правим едно и също, доволни сме от резултата и продължаваме по тази система

Защита на световната титла е основната цел пред Тервел Замфиров за новия сезон. Това заяви пред БНТ бронзовият ни медалист в сноуборда от Игрите в Милано/Кортина, по-малко от месец преди първия старт за Световната купа.

Олимпийският сезон е вече зад гърба ми и гледам единствено напред. С тези думи Тервел Замфиров отправи поглед към следващите предизвикателства, най-голямото от които е световното първенство в Монтафон през март 2027.

"Айнщайн е казал, че не трябва да се пипа система, която работи. Ако правиш едно и също и очакваш различен резултат, значи си идиот. Ние правим едно и също, доволни сме от резултата и засега продължаваме по тази система. Аз обичам да казвам, че спортистите нямат цел, те имат път. На мен задачата ми е да вървя максимално дълго по пътя си. Всяко едно състезание е една крепост, която трябва да превземеш, едно място да свериш часовниците, да видиш къде си спрямо състезателите за Световната купа, но не непременно цел и финална дестинация, защото иначе ако я постигнеш, ще се чувстваш малко пристигнал и няма да имаш накъде да хванеш", сподели той.

Днес Тервел Замфиров и председателят на Българска федерация по ски Цеко Минев взеха участие в подписването на договор с нов генерален спонсор на централата.

"Тервел е, образно казано, наследникът на пътя, който прокара Радо Янков. В Българска федерация по ски има изключително много добри спортисти", категоричен е Минев.

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