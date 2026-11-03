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Българска федерация ски подписа договор с нов генерален спонсор

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Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
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Председателят на Българска федерация ски Цеко Минев подписа споразумението и се изказа ласкаво по адрес на Тервел Замфиров.

Тервел Замфиров
Снимка: Startphoto.bg
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Българска федерация ски подписа партньорски договор с компания за разплащателни услуги. Това стана по време на събитие в столичен хотел.

Подпис под новото сътрудничество сложиха председателят на федерацията Цеко Минев и Мачей Решчински, шеф на маркетинга на компанията за Централна и Източна Европа. То е продължение на партньорството, което компанията имаше със световния шампион в сноуборда Тервел Замфиров от миналата година. Изпълнителният директор на компанията Петър Крилчев съобщи, че тя ще подкрепя Замфиров и през предстоящия сезон 2026/27.

"България има традиции, има младите таланти, има и феновете на спорта, както и едно чудесно място за всякакъв вид зимни състезания като Банско, затова и сме толкова щастливи да можем да си партнираме с Българска федерация ски", заяви Решчински.

"Със средствата, които ще получим от това партньорство, ще можем да подкрепяме младите състезатели, които в момента се развиват. Така ще можем да допринесем много по-бързо за израстването на поколението след Тервел, защото всички знаем, че в спорта пирамидата винаги трябва да е с по-широка основа", каза Цеко Минев.

"За всеки един спортист подкрепата на спонсори е изключително важна. Това до някаква степен и въпрос на оцеляване и продължаване в спорта. Спонсорите са неизменна част от спорта и аз съм щастлив, че мога да се асоциирам с толкова престижен спонсор, чиито ценности споделям на 100%. Това партньорство обаче ще помогне не само на мен, а и на много млади състезатели, които се надявам след няколко години да стоят на този стол, на който седя и аз сега. В спорта конкуренцията е най-важна, за да има силен отбор. Ние в момента имаме много силен отбор, но винаги имаме нужда от още подкрепа и още деца, за да могат повече спортисти да се изявят на най-голямата сцена", заяви Тервел Замфиров.

"Всички знаете колко забележителен талант е Тери, но нещото, което го прави специален, са ценностите, за които той спомена и начинът, по който въздейства на младото поколение. Изключително щастливи сме, че можем да бъдем част от твоя спортен път и вярваме, че ще има много поводи да празнуваме заедно", обърна се Петър Крилчев към Тервел Замфиров.

Новият сезон в Световната купа по сноуборд в паралелните дисциплини, в които се състезава Тервел Замфиров, стартира с два кръга в Китай в края на този и началото на следващия месец. Кръгът от Световната купа в Банско пък ще бъде на 16 и 17 януари.

Снимки: Startphoto

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