България ще бъде представена от осем състезатели в първия кръг от Световната купа по биатлон за новия сезон, който ще се проведе тази седмица в Контиолахти, Финландия. В състава на националния отбор попадат бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова и световният шампион при юношите от миналата зима Благой Тодев.

При жените България ще разчита на Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова. Мъжкият състав включва Владимир Илиев, Васил Зашев, Благой Тодев и Георги Джоргов.

Съгласно предварително обявената ротационна система Валентина Димитрова и Благой Тодев се завръщат в основния отбор за първия етап от Световната купа. Те заемат местата на Райа Аджамова и Георги Наумов, които ще участват в началните стартове от IBU Купата заедно с останалите състезатели от разширения национален състав.

Начело на българския тим остава старши треньорът Роберт Кабуков, който ще разчита на двама помощници - Мирослав Иванов и новопривлечения украински специалист Ихор Билоус.

Състезателната програма в Контиолахти ще започне в четвъртък с индивидуалния старт на 20 километра при мъжете. В петък предстои индивидуалната надпревара на 15 километра при жените, а в събота ще се проведат единичната смесена щафета и класическата смесена щафета. Първият кръг ще завърши в неделя със спринтовете при мъжете и жените.

След състезанията във Финландия българските биатлонисти ще отпътуват за австрийския зимен център Хохфилцен, където ще се проведе вторият кръг от Световната купа.

Заради предвидените класически щафети националните отбори ще бъдат разширени до петима състезатели при мъжете и жените, за да разполагат с по една резерва. Очаква се към женския състав да се присъедини Райа Аджамова, докато допълнителният участник при мъжете ще бъде определен според представянето в стартовете от IBU Купата.

Последните състезания за Световната купа през календарната година ще се проведат във френския зимен център Анеси - Льо Гран Борнан, където България отново ще участва с общо осем биатлонисти.

По време на коледните празници, след 20 декември, националите ще проведат подготвителен лагер в германския Руполдинг. Причината е ранното начало на състезанията през новата година, като още на 2 януари в Поклюка са предвидени спринтове.