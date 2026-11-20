Българската биатлонистка Лора Христова заяви, че спечеленият бронзов медал от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина не я е променил и продължава да подхожда със същата отдаденост към тренировките и състезанията.

23-годишната състезателка от Троян поднесе една от приятните изненади на Игрите, след като на 11 февруари завоюва бронзовото отличие в индивидуалната дисциплина на 15 километра. Христова впечатли с безупречната си стрелба, която ѝ помогна да се качи на олимпийския подиум.

В интервю за италианското издание Fondo Italia българката призна, че успехът е сбъдната мечта, но същевременно я мотивира да си поставя още по-високи цели.

"Сбъднах мечтата си и съм много щастлива, че успях да го постигна толкова млада. Сега имам възможността да преследвам големи цели“, сподели Христова.

Олимпийският медал е донесъл повече публични ангажименти и срещи през летните месеци, но не е променил отношението на младата биатлонистка към спорта.

"Имах много ангажименти и срещи това лято, но освен това нищо не се е променило – все още съм същата. Биатлонът означава същото за мен. Той е основна част от моята личност“, заяви бронзовата медалистка.

Христова подчерта, че не възнамерява да се задоволява с постигнатото и ще продължи да работи за следващите си успехи.

"Ще продължа да преследвам целите си и да давам всичко от себе си в тренировките и състезанията“, допълни българската националка.

Пред Христова предстои ново предизвикателство със старта на сезона за Световната купа по биатлон. Кампанията 2026/27 започва следващата седмица със състезания в Контиолахти, Финландия.