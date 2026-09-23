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Милена Тодорова и Владимир Илиев ще представляват България на Фестивала на биатлона в Мюнхен

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Чете се за: 05:52 мин.
Спорт
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Събитието ще се проведе в средата на октомври, като участие ще вземат 60 от най-добрите биатлонисти.

Милена Тодорова и Владимир Илиев ще представляват България на Фестивала на биатлона в Мюнхен
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Милена Тодорова и Владимир Илиев ще представят България в стартовете от грандиозния Фестивал на биатлона в Мюнхен. Баварската столица организира за втора поредна година Loop One Biathlon Fest, който миналата есен събра над 50 000 зрители в Олимпийския парк.

Надпреварите по летен биатлон са на 17 и 18 октомври и в тях ще участват 60 от най-добрите състезатели на планетата в едно своеобразно световно първенство. От няколко години Международният съюз по биатлон (IBU) дава приоритет на подобни ърбан фестивали, които събират в градска среда десетки хиляди зрители и се превръщат в значими празници на спорта.

Суперспринт в събота и масов старт в неделя

Сега, в Мюнхен в събота на 17 октомври е дисциплината суперспринт, а в неделя масов старт. И в двата дни финалите са в ранния следобед, предхождани съответно от квалификации и серии сутринта:

17 октомври, събота

10.00 квалификации супер спринт жени

11.20 квалификации супер спринт мъже

14.45 финал супер спринт жени

15.25 финал супер спринт мъже

16.15 награждаване

18 октомври, неделя

9.15 серии масов старт жени

11.30 серии масов старт мъже

14.45 финал масов старт жени

15.25 финал масов старт мъже

16.00 награждаване и закриване

Часовете са българско време, надпреварите са в Олимпийския парк на Бавария.

Квалификациите са в четири серии с по 15 състезатели всяка, като всички стартират едновременно. Всеки манш включва три обиколки с дължина 1.8 км около Олимпийското езеро на ролкови ски с две стрелби: легнал и прав по мишени на дистанция 50 м с малокалибрени пушки. Няма резервни патрони, всеки пропуснат изстрел означава наказателен кръг от около 60 м. Максимум двама състезатели от отбор могат да се състезават в една и съща серия. За финалите се класират общо 15 спортисти - първите трима финиширали във всяка серия плюс тримата останали най-бързи състезатели като „късметлии-губещи“. Финалите включват пет обиколки по 1.8 км с четири стрелкови режима между тях: легнал, легнал, прав, прав (отново без резервни патрони). Всеки пропуснат изстрел води до наказателна обиколка от 60 метра.

Билетите за 18-хилядната трибуна са изчерпени

Мотото на фестивала е „Биатлон в сърцето на Мюнхен“ и огромният успех миналата есен бе причина IBU да сключи 3-годишен договор с организаторите му. Тогава в баварската столица триумфираха олимпийската шампионка Лиза Витоци (Ит) и актуалният носител на Световната купа и трикратен олимпийски медалист Ерик Перо (Фр). Двамата ще защитават сега титлите си, а участие още са потвърдили олимпийският и 6-кратен световен шампион Стурла Холм Легрейд (Нор), златната медалистка от игрите в Пекин 2022 Елвира Йоберг (Шв) плюс редица други актуални супер звезди на биатлона. Милена и Владо ще пристигнат в Мюнхен след поредния подготвителен лагер на българските национали в Руполдинг, който е предвиден от 1 до 18 октомври.

В дебютното издание на феста миналата година над 50 000 наблюдаваха на живо състезанията в Олимпийския парк на Бавария, като 18 000 бяха на платените трибуни в старт-финалната зона със стрелбището. Там входът е с билети на цена от 22 до 54 евро, уикенд пакетите достигат до 90 евро, като местата отдавна са разпродадени. Останалата част от импровизирания комплекс ще е свободна зона, в която зрителите могат да подкрепят и приветстват топ биатлонистите покрай трасето. Предвидени са специални сетове по програмата Biathlon4All за деца и желаещи да се пробват в биатлона, както и срещи с германски легенди в този спорт.

Българките с успех в летните градски стартове напоследък

Състезанията и съпътстващите събития в Мюнхен са част от нововъведенията в биатлона, след като Международният съюз (IBU) възнамерява да дава все по-голямо значение на летните надпревари в този спорт. В края на август Лора Христова финишира седма в престижния старт на звездите „Дрезден Сити Биатлон“. Българката бе сред едва десетте състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. В Дрезден миналата година участва и Милена Тодорова, която спечели бронз. По-рано това лято, в края на юни Лора Христова грабна златото в „Старта на звездите“ във Фрасиноро, близо до Модена.

Междувременно стана ясно, че Церемонията по закриване на един от най-успешните сезони в българския биатлон и награждаването най-добре представилите се ще бъде на 21 октомври, сряда във Volvo Център София (Околовръстен път 483).

#Фестивал на биатлона в Мюнхен 2026 година #Милена Тодорова #Владимир Илиев

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