Контузия спря устрема на Александър Овечкин

Капитанът Александър Овечкин е получил с контузия по-малко от две седмици преди откриващия мач за сезона в НХЛ на Вашингтон Кепитълс, обявиха от клуба.

Голмайстор номер 1 в историята на редовния сезон не игра в откриващия мач от предсезонната подготовка на Вашингтон срещу Бостън в неделя, а говорител на отбора заяви, че той също не е тренирал със съотборниците си. Кепитълс се изправят срещу Филаделфия тази вечер, но Овечкин няма да играе и в тази проверка.

Редовният сезон в НХЛ започва на 1 октомври, а Вашингтон ще срещне на старта тима на Каролина.

41-годишният Овечкин се завръща за 22-ия си сезон в НХЛ и спечели Купа "Стенли" през 2018-а. Той игра във всичките 82 мача през сезон 2025-2026, отбелязвайки 32 гола с 32 асистенции.

Руснакът счупи рекорда на канадеца Уейн Грецки по голове в редовния сезон в НХЛ. Той трябва да отбележи още 11 попадения, за да подобри постижението на Грецки по голове общо в редовен сезон и плейофите.