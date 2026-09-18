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София Чен дебютира за България с 25-о място на турнира Гран при по фигурно пързаляне за девойки в Анкара

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Спорт
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Фигуристката участва на първото си международно състезание.

лиа любенова гран фигурно пързаляне анкара
Снимка: БТА
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София Чен дебютира за България с 25-о място на турнира Гран при по фигурно пързаляне за девойки в Анкара (Турция).

15-годишната възпитаничка на Иван Динев и Анжела Никодинов участва на първото си международно състезание изобщо. Тя завърши с общ сбор от 120.66 точки.

Златото взе японката Меи Окада с 206.38 точки.

София Чен беше 21-а след кратката програма, а волната я постави на изпитание в техническо отношение и зае 26-а позиция. Изпълнението й бе оценено със 72.98 точки (32.67 за технически елементи, 41.31 за компоненти на програма и 1.0 наказание) и въпреки отстъплението от позицията, тя показа потенциал.

#София Чен

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