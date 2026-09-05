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Камила Валиева и Марк Кондратюк обжалват отнемането на неутралния им статут

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Двамата руски фигуристи очакват решение до 9 септември, а при отхвърляне на жалбите могат да отнесат казуса до Спортния арбитражен съд

камила валиева марк кондратюк обжалват отнемането неутралния статут
Снимка: AP Photo
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Руските фигуристи Камила Валиева и Марк Кондратюк са подали жалби срещу решението за отнемане на неутралния им статут. Двамата са загубили правото си да се състезават като неутрални спортисти в един и същи ден.

"Неутралният статут на Камила Валиева и Марк Кондратюк беше отнет в един и същи ден. И двамата фигуристи са подали жалба. Впоследствие състезателите могат да отнесат въпроса до Спортния арбитражен съд“, съобщи източник пред агенция ТАСС.

Очаква се процедурата по разглеждане на жалбите да продължи до 9 септември. Ако решението не бъде в полза на двамата състезатели, те ще имат възможност да продължат битката за статута си пред Спортния арбитражен съд.

Развитието идва само около месец след като беше съобщено, че Валиева е получила неутрален статут, който ѝ позволява да участва в международни състезания при определените условия.

Международният кънки съюз разреши на руски спортисти да участват в негови турнири като неутрални състезатели, считано от сезон 2026/2027.

Сега Валиева и Кондратюк очакват резултата от обжалването, който ще определи дали ще могат да се възползват от тази възможност през новия сезон.



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#Марк Кондратюк #Камила Валиева

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