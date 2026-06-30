Фигурното пързаляне загуби завинаги Артур Дмитриев

Двукратният олимпийски шампион Артур Дмитриев, който спечели златни медали по фигурно пързаляне с различни партньори, почина на 58-годишна възраст, съобщи Руската федерация по фигурно пързаляне. Причината за смъртта му не е обявена.

Дмитриев беше първият състезател, спечелил два пъти състезанието по двойки с различни партньори. Той завоюва титлата с Наталия Мишкутионок на Зимните олимпийски игри през 1992 година, като спечели и титлата през 1998 с Оксана Казакова.

Дмитриев беше и двукратен световен шампион и трикратен европейски шампион.

След като се оттегли от спорта, той се състезаваше в професионални световни първенства, а след това и в ледени шоута, съобщи федерацията. След завръщането си в Русия, Дмитриев става треньор. Работи в Москва, а през последните години тренира двойки в Санкт Петербург.