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Британски триумф в спринта на 100 м при мъжете на европейското първенство по лека атлетика

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Ромел Глейв донесе златния медал на домакините

Ромел Глейв
Снимка: БТА
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Представителят на домакините Ромел Глейв триумфира в спринта на 100 метра във втория ден на европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам.

26-годишният Глейв заслужи най-голямата титла в кариерата си с 10.09 секунди на финала. Втори с 10.16 секунди завърши друг британец Джеремая Азу, а трети с 10.19 секунди финишира Оуен Анса (Германия).

Олимпийският шампион от Токио 2020 Марсел Джейкъбс (Италия) беше най-бърз на полуфиналите по-рано тази вечер с 10.08 секунди, но във финала получи контузия в средата на дистанцията и финишира на предпоследното седмо място за 12.26 секунди.

В другите финали за деня Надине Висер от Нидерландия спечели драматично бягането на 100 метра с препятствия и заслужи първа европейска титла на открито в кариерата си.

Тя финишира на финала с 12.67 секунди, като изпревари само с една хилядна от секундата полякинята Пия Скжижовска. Трета се нареди Летисия Бапте (Франция) с 12.73 секунди.

26-годишната Надя Батоклети (Италия) защити титлата си в бягането на 5000 метра. Тя направи силна атака в средата на последната обиколка и пресече първа финалната линия с време 15:37.84 минути.

Националната рекордьорка на Испания - Марта Гарсия, завърши втора за 15:39.98 минути, с което се изкачи с една позиция в сравнение с предишния континентален шампионат преди две години в Рим.

Италианката Микол Майори си осигури бронза с 15:40.65 минути след страхотен спринт по финалната права. Така на 28 години тя заслужи дебютно отличие от голямо първенство.

Бенце Халас триумфира в хвърлянето на чук с национален рекорд на Унгария и най-добър резултат в света за сезона с 84.25 метра.
Олимпийският вицешампион от Париж 2024 Халас най-накрая успя да стигне до златото след две поредни сребърни отличия от Мюнхен 2022 и Рим 2024 и бронз от Берлин 2018 от предишните три европейски първенства.

Световният вицешампион от Токио 2025 Мерлин Хумел (Германия) завърши втори с 81.30 метра.

Украинецът Михайло Кохан пък заслужи бронза на второ поредно континентално първенство със 79.49 метра.

В надпреварата на скок дължина Божидар Саръбоюков завърши трети и донесе първо отличие на България от европейско първенство от осем години, а четвърта поредна континентална титла в дисциплината заслужи Милтиадис Тентоглу (Гърция).

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