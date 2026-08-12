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Опасно горещо време: Температурите ще бъдат между 33° и 38°

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Максималните температури в сряда ще бъдат между 33° и 38°, в София – около 34°. Ще бъде слънчево. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Източна България – умерен североизточен вятър.

По Черноморието ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще прониква хладен въздух и атмосферата ще се лабилизира. Над югозападната част от страната и в Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, възможни са градушки. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието.

В петък ще преобладава слънчево време, но над Източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Дневните температури още малко ще се понижат.

През почивните дни вятърът ще отслабне. В Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще останат без съществена промяна.

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